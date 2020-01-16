許金龍樂陞案被判12年 最高法院撤銷有罪判決發回更審

樂陞科技董事長許金龍等人坑殺投資人，一審依違反證券交易法等罪判18年，併科1億元罰金，沒收7億元犯罪所得。二審改判12年，併科1億元罰金，12億元犯罪所得沒收；而許金龍去年3月以2億元交保，但他未依約還款給姐夫，再度被裁定羈押，當庭上銬重回看守所。最高法院今撤銷許金龍有罪判決，發回高院更審。

最高法院認為，因許金龍涉犯樂陞案仍有事證待釐清，因此撤銷發回高院更審。

許金龍被指控為讓樂陞股價不墜，2016年5月與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外稱出資百分之20，創造樫埜由昭有意公開收購樂陞假象。投資人誤信公開收購方為日本人所掌控的「百尺竿頭」而非「陸資」，大量買股。但王未依協議支付款項，無法完成公開收購交割，樂陞股票大跌。

高院認定，許金龍與鄭鵬基、楊博智（即曾犯下國票盜領案的楊瑞仁）等人從2015年6月1日起至2016年8月30日公開收購破局止，以連續高買與低賣、相對成交、虛掛買單等手段操縱樂陞股價。許金龍在2016年5月15日知悉王佶、百尺竿頭要收購樂陞股票，卻請人下單買進及賣出樂陞股票，構成內線交易。

高院認為，許金龍等人僅為私利在短時間內發動多次私募而取得不少的樂陞股票，並取得價差暴利，影響金融市場秩序，犯罪情節重大，許因是主導人，判得最重。

許被羈押近3年，去年3月由姊夫畢華民借款2億元交保獲釋，但許未依約還款，畢聲請發還保證金，高等法院開庭裁准退保，以許有逃亡之虞且無法再繳2億元，裁定再羈押，並裁定自今年1月1日起延押2個月，許當庭被上銬押回看守所；許不服提抗告被駁回，許確定無法在家過年。