網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

「卡神」楊蕙如與下線蔡福明養網軍、帶風向批判外交部駐大阪辦事處處長蘇啟誠，間接致蘇輕生，去年12月2日依侮辱公署罪起訴；台北地檢署昨天傍晚送審全案卷證，分案由法官趙耘寧承審，法院分案距起訴時刻是45天，法院解釋因為很多人告她，要將前案證據資料複印留存，以利後案偵查，才會拖那麼久。今天並傳出楊蕙如會落得此下場，其實全都因為她一時手癢，在PTT柯文哲小黑狗新聞留10字「我的狗還叫作柯文哲呢」，導致她的集團帳號全被揪出。

據中時電子報指出，今年5月29日，柯文哲與北市議員兼流浪動物之家基金會的董事長鍾小平會面，鍾小平帶了一隻小黑狗希望柯文哲能做榜樣領養，柯文哲捐出1000元，並說可將這隻小黑狗取名柯黑，消息轉貼至PTT，讓鄉民們樂開懷，卻觸怒了楊蕙如及其網軍集團。

報導指出，第一個開炮的是帳號「ptt12」，不滿柯文哲藉機酸柯黑，留言反嗆「我的狗還叫作柯文哲呢」，其他集團帳號如「jeeffrey3688」、「raijun」、「lolha」、「a55184」、「kenzo2002」、「jhjh」、「inos」等也紛紛留「我家廚房的蟑螂也叫做柯文哲」、「習近平的狗剛好也叫做柯文哲」 等等，因模式過於固定，且都出現在特定文章，被抓包都是集團帳號。

當時楊蕙如本尊「slow」還高調反嗆「所以這些人跟我有什麼關係」，更揚言要提告，未料帳號在8月2日被列永久黑名單，她更在近日被檢調認定為網軍頭目，以侮辱公署罪與idcc一併起訴。網友笑說，楊蕙如一定作夢也沒想到會為了一篇柯文哲無關緊要的小黑狗新聞，賠上自己的名聲與事業。