新北警洩密判拘獲緩刑 法院：願給一次機會

新北市警新莊分局張姓警員協助民眾找回遺落在計程車上的手機，因用錯方法，讓民眾自己抄寫計程車司機個資和打電話聯絡，不小心觸犯公務員洩漏國防以外秘密罪；新北地院審理此案，認為張員行為固然有錯，但考量他是初犯，已立悔過書認錯並有意與對方和解，判他拘役30日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，張姓警員去年2月受理民眾遺失手機案件，由於民眾宣稱手機掉在計程車上，遂依其提供的車牌號碼，使用「計程車駕駛人管理系統」查詢駕駛姓名及電話。過程中，他見民眾在一旁觀看和抄寫姓名電話未加以制止，直到民眾打電話給計程車司機後，因此被司機指控洩漏個資。

案發後，張姓警員在檢方偵訊和法院審理時均坦承不諱，供稱當初只想快點幫民眾找回手機，沒有想那麼多，一時失慮才會犯錯，雖被判刑，但法院給予緩刑機會，緩刑期間須繳交公庫15000元和接受2場法治教育，「培養正確的法律觀念」。

新北地院解釋，本院理解我國有眾多國民仍認為如果有人犯錯、犯罪了，國家應該給予重懲，但本院要說明，刑罰的目的固然有處罰行為人的意義，但仍有「教育」的概念在內。如果行為人對社會規範認知無重大偏離，又僅是偶發、初犯或過失犯罪，應可藉由違反緩刑規定將入監服刑的心裡強制作用，達到自發性的改過遷善。