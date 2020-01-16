黃光芹批韓吃官司神隱未出庭 韓國瑜暫無撤告意願

資深媒體人黃光芹。圖／報系資料照片 分享 facebook

資深媒體人黃光芹選前與高雄市長韓國瑜鬧翻，在臉書撰寫「你所不知道的韓國瑜」系列文章卻挨告7條妨害名譽罪嫌；高雄地檢署今天下午首度傳喚雙方出庭，不過黃光芹事先具狀請求移轉管轄到台北地檢署，今神隱未現身；韓的委任律師翁偉倫透露「韓市長暫無表示要撤告」。

韓國瑜競選辦公室去年10月7日委任律師赴雄檢提告此案，直到本月大選結束後第5天，檢方首度開偵查庭，由於黃光芹及她的委任律師都沒到，僅韓的委任律師翁偉倫出庭，檢察官僅確認韓國瑜提告的範圍、罪名，以及詢問有關管轄權的意見，全程不到半小時；檢方待研議再決定是否向高檢署聲請移轉管轄。

翁偉倫表示，韓陣營對黃光芹去年6月14日到7月1日間，於臉書寫「你所不知道的韓國瑜」系列文章其中6篇，共提出3個誹謗罪嫌、4個公然侮辱罪嫌告訴，且「韓市長暫時沒有表示要撤告」。

據調查，韓陣營認定黃光芹臉書上「你所不知道的韓國瑜」文章有涉及妨害名譽，包括「系列1－他不愛高雄」、「系列2－他寧可負天下人」、「系列8－他靠50元本翻身」、「系列9－草包之內在」、「系列10－天下豈有白吃的大餐」、「最終章－你輕如鴻毛，我重如泰山」。黃光芹被告後曾於臉書貼文回應「粉身碎骨，傾家蕩產，在所不惜！就over my body吧！」還指韓提告的是「七宗罪」。