首例！國民黨永豐銀第二次凍結案 法院判黨產會勝訴

國民黨在黨產條例公布後隔天，提領永豐銀行帳戶內5.2億元，並拆成10張支票，此舉遭黨產會認為要處分名下財產，緊急凍結帳戶，國民黨帳戶內3.6億元及4億6800萬元支票共8億多元被凍結；國民黨提告欲撤銷黨產會的行政處分，台北高等行政法院歷經3年餘審理，今下午4點宣判，認定原處分無違法，判決國民黨敗訴，可上訴。

本案是黨產相關案件第一件宣判

《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例 》2016年7月25日立法院三讀通過，同年年8月10日由總統簽署總統令公佈後，自2016年8月13日起施行。國民黨卻在8月11日從永豐銀行中崙分行帳戶提領5.2億元，拆成10張金額各為5200萬元的支票，其中一張已兌領，作為人事費用。

黨產會在未經國民黨說明其餘提款用途為何之下，懷疑國民黨要處分不當黨產，緊急作出保全措施，發函給台銀和永豐金凍結提領動作及帳戶餘額。

國民黨第一次遭凍結後，2016年9月底向法院聲請停止執行。法院認定黨產會的行政處分欠缺明確性要求，合法性顯有疑義，2016年11月4日裁准在行政爭訟確定前均停止執行。

黨產會因此於同年11月7日再度做出兩項行政處分，第二度要求永豐銀行凍結國民黨帳戶，暫停提領或匯出，並要求台銀及永豐銀對國民黨先前開出的9張支票清償提存。

國民黨針對第二度凍結，聲請停止執行並提出本案訴訟。停止執行部分，法院2017年1月23日裁准，經黨產會抗告後，3月間遭最高行政法院廢棄，駁回國民黨停止執行聲請。

國民黨也針對第二度的行政處分另提本案訴訟，經過多次準備程序，原本法官訂2018月2月7日宣判，但合議庭決定再開準備程序，進入實質審理。受命法官梁哲瑋再開幾次準備程序後，訂2019年1月31日準備程序終結，但改期至2019年2月21日。

法官訂於4月17日上午10點30分進行言詞辯論。不過，當天無法如期辯結，因審判長林玫君請求黨產會提供相關證據資料，以支撐所述國民黨「以黨領政」的歷史背景及黨產條例立法正當，庭末諭知再開準備程序。全案在2019年11月21日言詞辯論終結，訂今日下午4點宣判。