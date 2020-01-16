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平溪商店掛黑松汽水、維他露老牌商品照片被控侵權

2020-01-16 14:35聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

潘姓女子開店，在店內布置「花王洗髮粉」、「黑松汽水」等老牌商品照片當海報，「台灣骨董雜貨珍藏圖鑑」何姓作者認為，海報複製書中照片，控告潘女涉嫌侵權。基隆地檢署偵結，認為照片僅是單純拍攝呈現外觀，是否已達藝術賦形或表達作者內心思想有疑問，加上不能排除照片取材為同批物品，偵結不起訴。

檢警調查，潘姓女子在新北市平溪老街開店販賣懷舊、文創產品，被胡男指控複製何所寫的「台灣骨董雜貨珍藏圖鑑」書中，「花王洗髮粉」、「黑松可樂」、「學生帽子」、「黑松汽水」、「公用電話」、「維他露」等照片，做成看板後布置在店內，用來招攬、吸引不特定消費者，違反著作權法擅自重製他人著作罪。

胡說，20多年前他開始到各大跳蚤市場、古董店慢慢蒐集古董。潘女所用照片所拍攝的實物，原本都是商家吊掛在門口的廣告看板，或廠商送給商家釘在店內牆壁，他再委託他人對著實物拍攝，編入書中。

潘女辯稱，大約10 年前她委託何姓業者裝潢店面，店內使用的看板是由何製作提供，沒想到多年後竟惹上麻煩，被控侵犯著作權。

基隆地檢署檢察官勘查潘女店內擺設的看板，為珍珠薄板及紙質照片黏合而成，從外表覆蓋灰塵，部分看板邊緣有凹損研判，應非近期製作。

何姓業者出庭證稱，他的公司專門從事復古懷舊風格裝潢工程，10多年前為潘女裝修店面，看板所使用的照片是他的主意。何還提出18年前在友人的店或家中等收藏物品地點，拍攝黑松汽水、學生帽子等照片檔案，強調是用這些照片製作看板。

檢方認為，潘女與何姓業者說詞相符，難認定她有故意侵害他人著作權行為。此外，照片是何委請他人拍攝，能否稱為他的創作已有疑義。

檢方說，進一步細審照片，僅是單純翻拍，完整、忠實呈現外觀供讀者觀看，是否已達藝術賦形方法呈現，精神作用程度足以讓人認識著作人個性及獨特性，或足以表達著作人內心思想、感情均有疑問。加上不能排除何攝影取材，為同一批古董物品的可能性，偵結不起訴。

潘姓女子在店內布置「花王洗髮粉」等老牌商品照片當海報，被「台灣骨董雜貨珍藏圖鑑」...
潘姓女子在店內布置「花王洗髮粉」等老牌商品照片當海報，被「台灣骨董雜貨珍藏圖鑑」何姓作者控告涉嫌侵權，基隆地檢署偵結不起訴。記者邱瑞杰／攝影
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平溪

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