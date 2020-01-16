惡少逼小孩保母當眾表演活春宮 法官重判8年3月

新北一群惡少因為朋友小孩沒受到妥善照顧，竟以酷刑凌虐保母及其男友，不但毆打踢踹，還拿筷子戳屁眼、菸頭燙菸疤和冰塊塞內褲，甚至逼2人當眾表演活春宮，見對方簽下本票才放人；新北地院審理此案，今依加重強制性交罪判簡姓主嫌有期徒刑7年10月，另依傷害罪判處5月徒刑，傷害部分刑期可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，簡男見朋友小孩身上有瘀青和水泡，認為是保母沒有照顧好，為替朋友出氣，找了李姓男子和一票朋友助陣，去年4月7日凌晨4時許把保母男友約到李男車行後，隨即出手痛毆凌虐，時間長達2小時。過程中，惡少們逼對方把冰塊塞進內褲，恫嚇「掉1顆打5下」，又拿燃燒的菸頭在其頭部、背部燙菸疤，甚至強逼吃狗屎，得逞後還問「好吃嗎」等語。

保母男友被逼下跪道歉，惡少們仍不罷休，凌晨6時找到保母，又拿武士刀作勢攻擊，逼情侶2人當眾表演活春宮，後來見他無法正常勃起，還放A片逼他自己打手槍，甚至拿筷子插他肛門，更拍下全程上傳網路。

保母與男友最後被迫簽下31萬元的本票，脫困後才在家人陪同下報警；全案共有7名成年男女涉案，另有3名未成年少年移送少年法院審理。

審理時，簡男矢口否認犯行，辯稱自己雖在附近，但不在場，自己沒有拿筷子插保母男友，也沒有要求對方表演活春宮，但說法未被採信。