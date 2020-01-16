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惡少逼小孩保母當眾表演活春宮 法官重判8年3月

2020-01-16 14:12聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一群惡少因為朋友小孩沒受到妥善照顧，竟以酷刑凌虐保母及其男友，不但毆打踢踹，還拿筷子戳屁眼、菸頭燙菸疤和冰塊塞內褲，甚至逼2人當眾表演活春宮，見對方簽下本票才放人；新北地院審理此案，今依加重強制性交罪判簡姓主嫌有期徒刑7年10月，另依傷害罪判處5月徒刑，傷害部分刑期可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，簡男見朋友小孩身上有瘀青和水泡，認為是保母沒有照顧好，為替朋友出氣，找了李姓男子和一票朋友助陣，去年4月7日凌晨4時許把保母男友約到李男車行後，隨即出手痛毆凌虐，時間長達2小時。過程中，惡少們逼對方把冰塊塞進內褲，恫嚇「掉1顆打5下」，又拿燃燒的菸頭在其頭部、背部燙菸疤，甚至強逼吃狗屎，得逞後還問「好吃嗎」等語。

保母男友被逼下跪道歉，惡少們仍不罷休，凌晨6時找到保母，又拿武士刀作勢攻擊，逼情侶2人當眾表演活春宮，後來見他無法正常勃起，還放A片逼他自己打手槍，甚至拿筷子插他肛門，更拍下全程上傳網路。

保母與男友最後被迫簽下31萬元的本票，脫困後才在家人陪同下報警；全案共有7名成年男女涉案，另有3名未成年少年移送少年法院審理。

審理時，簡男矢口否認犯行，辯稱自己雖在附近，但不在場，自己沒有拿筷子插保母男友，也沒有要求對方表演活春宮，但說法未被採信。

法院認為，簡男等人犯罪手段極為殘忍，惡性重大，嚴重危害社會治安，犯後猶飾詞否認加重強制性交，因此依加重強制性交和傷害罪分判簡男7年10月和5月刑期，其餘6名成年男女除一人僅涉傷害判3月外，全都被判7年2月到7年9月不等刑期。

新北一群惡少因為朋友小孩沒受到妥善照顧，竟以酷刑凌虐保母及其男友，不但毆打踢踹，...
新北一群惡少因為朋友小孩沒受到妥善照顧，竟以酷刑凌虐保母及其男友，不但毆打踢踹，還拿筷子戳屁眼、菸頭燙菸疤和冰塊塞內褲，甚至逼2人當眾表演活春宮，見對方簽下本票才放人。示意圖／Ingimage
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保母新北傷害罪

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