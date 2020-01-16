張鏡湖涉偽造印章盜領公司1800萬 因病逝獲不起訴

文化大學前董事長張鏡湖去年11月在台大醫院病逝，他被控擔任文大董事期間，僅是一般董事，卻每月領專任董事才有的10萬多元薪資，還在擔任長泰公司董事期間，偽造印章向國泰銀行改變公司印鑑，使帳戶管領權限掌控在他手上，再違法將長泰的帳戶餘額1800萬全部盜領。由於他已逝世，士林地檢署日前予以不起訴處分。

起訴指出，張鏡湖擔任財團法人中國文化大學第17屆董事會董事長期間，明知文大第17屆董事會未選出專任董事，張僅具一般董事的資格，不得領薪，卻意圖為自己不法所有，每月領新台幣10萬7525元的專任董事薪資，涉犯刑法第342條第1項背信罪嫌。

張另外還是財團法人華岡興業基金會董事長；2013年6月21日基金會與文大簽下人才培育計畫的合約，期間致2023年，張涉嫌在2018年1月未經基金會董事長決議，擅自終止合約，更濫用董事長代表權限，捨棄基金會對文大的賠償請求權，涉犯背信罪嫌。

張同是長泰公司的法人代表董事，2018年5月竟未經董事會決議，另刻長泰公司印鑑章，擅自辦理變更印鑑所填文件，向國泰銀行辦理常態活期存款帳戶、外幣帳戶的印鑑變更，使相關帳戶管領權屬於他自己，再將常泰公司的帳戶1800萬餘額提領一空。