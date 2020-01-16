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上千萬的麥拉倫570S跑車將拍賣 最低600多萬買得到

2020-01-16 13:45聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義地檢署去年12月破獲網路博弈網站，查扣林姓男子所有的麥拉倫、保時捷等3輛跑車，今天公告拍賣底價，原價1千萬以上的麥拉倫跑車，林男去年11月以828萬元購入才開2次，底價約650萬，另2輛保時捷分別為215萬、200萬，檢方下月5日公開拍賣。

檢方指出，一台藍色的麥拉倫跑車，款式是570S Spider 4、車身式樣是敞篷式，並有LED頭燈，2018年3月出廠，1月8日檢視時車輛能發動，外觀維護情形佳，烤漆無明顯刮擦痕跡，目視車身鈑件、底盤外觀無碰撞痕跡，公里數15407公里，也沒有欠稅、罰鍰等問題。

另一台白色保時捷，款式BOXSTER GTS 4，車身式樣是敞篷式，有HID頭燈，2015年1月出廠，車輛能發動，外觀維護情形佳，烤漆無明顯刮擦痕跡，目視車身鈑件、底盤外觀無碰撞痕跡，公里數41138公里，也無欠稅、罰鍰等問題。

還有一台紅色保時捷，款式為718CAYMAN 4，2016年10月，公里數是11056，車輛也都正常，不需繳罰款。

檢方指出，預定2月5日上午9時30分起至10時止，在地檢署1樓前廣場拍賣，以超過拍賣底價，現場出價最高，經當場公開呼叫三次後仍無人出更高價者為拍定人，現場所出價款未達拍賣底價者，不予拍定，得標者要繳交每台鑑定費用2100元。

檢方將拍賣麥拉倫、保時捷等名車。本報資料照片
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保時捷跑車嘉義博弈拍賣會

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