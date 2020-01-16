多次逃亡還聲請交保 性侵犯辯「母親識字不多」被駁回

江姓男子被控性侵女子，經檢察官聲請羈押，法官以他曾有多次通緝逃亡紀錄，裁定羈押，他透過律師聲請具保停止羈押，辯稱他以前多次傳喚未到是因「母親識字不多」，無法識別法院文書所致，台中地院仍認他有逃亡之虞，今天將他的聲請駁回。可抗告。

被羈押的江男委請律師聲請具保停止羈押，指出江男在法官訊訊問據實以告，並無隱匿犯罪證據，且犯罪使用之行動電話已全數扣押，足證他並無湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞。

辯護律師並以法官以江男於2002年至2008年間有多次傳喚未到，作為認定他有逃亡之虞依據，惟江男白天在外工作，家中信件由江男的母親代收，因母親識字不多，教育程度不高，無法識別法院文書之重要性，經常未實際轉交與他知悉，他未到庭並非惡意躲避檢警追查。

何況本案江男並未以強制力壓制被害人，對被害人性自主權造成壓制與侵害程度明顯較低，足證他並非惡性重大的人，此外他的父親罹患高血壓與攝護腺肥大等疾病，已喪失生活自理能力，江男另有一名未成年子女需扶養，僅依賴他的母親工作，支持家計，他希望能暫離囹圄，回家照顧家人並減輕母親負擔。