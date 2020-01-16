5刀猛刺白衣瞬間染紅 火爆男差點捅死鄰居

桃園簡姓男子精神不穩，自認呂姓鄰居對他不友善拿尖刀朝呂猛刺5下，造成呂胸、腹及背部都中刀，身上白衣更是瞬間染紅，簡辯稱只想傷害對方沒殺人犯意，但呂控訴差點一命嗚呼，認為簡就是想致他於死，由於簡送交精神鑑定符合刑法19條減刑要件，法院依殺人未遂判簡3年2月，可上訴。

檢警調查，簡男（50歲）去年6月18日早上9點多徒步經過永安路，卻持刀朝呂男的胸、背猛刺，一旁友人阻擋並制伏簡才停手，呂身中5刀緊急縫合才撿回一命，指控簡當時要置他於死，但簡辯稱自己躁鬱症發作，覺得很氣憤才下手。

簡辯稱，是想要讓對方受傷，沒有要殺死人的意思，簡的辯護人說，簡的行為是為嚇阻對方嘲弄，所以才持刀去阻止，應屬正當防衛，另是基於傷害之意刺傷，沒有殺人犯意。

法院開庭時，簡自稱從小被欺負到大，鄰居把垃圾亂丟他家，並質疑監視器畫面被動過手腳，由於陳述時多次情緒激動，應訊常答非所問，法官數度要他別激動，一旁輔佐人、律師也幫忙安撫情緒。

呂男證稱，當時以為簡要拿雨傘攻擊，後來發現很痛，全身都是血，才發現被簡刺了5刀，當時對方看起來很憤怒，當下也沒和簡有纏鬥，因為已經在流血，呼吸有點困難，右肺好像有點喘不過氣來。

法院勘驗監視器畫面、比對在場證人證詞等，認定簡男犯行明確，並將簡送交精神鑑定，確認他罹患思覺失調等症狀，在案發時辨識行為違法或依其辨識行為之能力已達明顯減損程度，符合刑法19條減刑要件。