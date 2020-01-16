楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

「卡神」楊蕙如與下線蔡福明養網軍、帶風向批判外交部駐大阪辦事處處長蘇啟誠，間接致蘇輕生，去年12月2日依侮辱公署罪起訴；台北地院今天說，台北地檢署昨天傍晚送審全案卷證，分案由法官趙耘寧承審，法院分案距起訴時刻是45天。

楊蕙如養網軍被檢察官戳破，成為總統大選重要話題之一，楊蕙如雖於其後神隱，但她與綠營政治人物關係匪淺，被認為犯罪動機不單純；法院為公開審判，檢察官不送審，法院無由公審，甚至有藍營人士懷疑有詭，認檢方技術性將案件拖過大選才送審。

事實上，楊蕙如被指控的侮辱公務員公署罪，刑度為6月以下有期徒刑，罪質不重，但牽引的政治效應卻不小；楊蕙如被訴後，檢方接獲許多告發、檢舉案，包括楊蕙如所經營的易始公司所承攬公家標案有無違法，也由台北市政府政風處行政調查後，函轉台北地檢署偵處。

關於送審速度遭質疑，台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍說，楊蕙如被起訴後，很多檢舉案件進入地檢署，由於與前案有證據上關聯性，書記官要將前案證據資料複印留存，以利後案偵查；法界人士說，楊蕙如上個月被訴，而年底前檢察官結案量大、書記官業務忙，可能影響送審。

依照法務部頒訂「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」第10點規定，案件經檢察官提起公訴者，書記官應於交付送達後7日內，將起訴書連同卷證移送管轄法院，換句話說，行政命令規定，書記官在「楊蕙如收到起訴書」7天內將將案件送審，即不生議處問題。

台北地檢署將楊蕙如、蔡福明送審後，台北地院近日排審查庭傳喚他們出庭；增生的後案，台北地檢署分案集中查緝黑金專組處理，視蒐證發展另不排除傳喚楊蕙如出庭。