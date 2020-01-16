62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

桃園62歲高姓男子得知1名15歲少女想賺零用錢，不顧她未成年還在念國中，以每次2000多元代價和她性交易6次，直到少女被爸媽發現手機對話才曝光；法院審酌，高犯後坦承，也賠償對方30萬元獲和解，依6個對14歲以上未滿16之女子為有對價性交行為罪判他1年6月，緩刑4年，可上訴。

檢方起訴指出，高男透過網路認識對方，利用少女懵懂、缺錢就提議做性交易，答應每次會給她2000元至2500元不等費用，結果少女就瞞著家人，還向姊姊謊稱要去找朋友要求騎機車載她去高男家赴約。

檢警查出，高在2個月內和少女性交易6次，後來母親發現女兒手機內有陌生人訊息和來電，質問下她才坦承為了賺零用錢去做性交易；檢方訊時，高供稱和少女是朋友關係，對於性交易過程起初模糊帶過，事後才坦承，加上少女指證歷歷，還有醫院驗傷報告等，檢方依法起訴高。

法院認為，高男明知少女15歲，對於性自主決定權及認知未成熟，仍和她性交易造成身心不良影響，考量高犯後坦承，以賠償少女30萬元達成和解，對方父母也當庭同意給予緩刑。