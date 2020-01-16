親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

大選蔡英文狂掃年輕選票？ 其實催票關鍵是這個

奧運資格賽中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

62歲男找15歲少女偷嘿咻 曝光賠對方30萬獲判緩刑

2020-01-16 12:40聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園62歲高姓男子得知1名15歲少女想賺零用錢，不顧她未成年還在念國中，以每次2000多元代價和她性交易6次，直到少女被爸媽發現手機對話才曝光；法院審酌，高犯後坦承，也賠償對方30萬元獲和解，依6個對14歲以上未滿16之女子為有對價性交行為罪判他1年6月，緩刑4年，可上訴。

檢方起訴指出，高男透過網路認識對方，利用少女懵懂、缺錢就提議做性交易，答應每次會給她2000元至2500元不等費用，結果少女就瞞著家人，還向姊姊謊稱要去找朋友要求騎機車載她去高男家赴約。

檢警查出，高在2個月內和少女性交易6次，後來母親發現女兒手機內有陌生人訊息和來電，質問下她才坦承為了賺零用錢去做性交易；檢方訊時，高供稱和少女是朋友關係，對於性交易過程起初模糊帶過，事後才坦承，加上少女指證歷歷，還有醫院驗傷報告等，檢方依法起訴高。

法院認為，高男明知少女15歲，對於性自主決定權及認知未成熟，仍和她性交易造成身心不良影響，考量高犯後坦承，以賠償少女30萬元達成和解，對方父母也當庭同意給予緩刑。

審酌後依6個對14歲以上未滿16之女子為有對價性交行為罪，各判處高有期徒刑6月，應執行1年6月，緩刑4年，期間交付保護管束，並不得再以任何方式和少女接觸聯絡。

62歲高男找15歲少女做性交易，事後賠償對方30萬元或和解，法院判高1年6月，緩...
62歲高男找15歲少女做性交易，事後賠償對方30萬元或和解，法院判高1年6月，緩刑4年。示意圖／ingimage
分享

性交易

延伸閱讀

3泰國女觀光簽證來台賣淫「煮完菜就上」

男子被控性侵少女致懷孕 女母：認真負責養小孩...

超商店員被控襲胸 法官分析少女說詞、看過影像...

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

高市副議長怒告網友誹謗 疑對岸「翻牆」發文

2020-01-16 12:31

多次逃亡還聲請交保 性侵犯辯「母親識字不多」被駁回

2020-01-16 13:23

5刀猛刺白衣瞬間染紅 火爆男差點捅死鄰居

2020-01-16 12:58

被羈押的頭城鎮長獲交保 申請復職

2020-01-16 12:54

男子酒駕高速駕駛 躲避警方攔查逃逸自撞3輛車

2020-01-16 12:35

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判刑

2020-01-16 12:31

貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

2020-01-16 12:04

文大校長風波兩董事反告張鏡湖誣告 過世獲不起訴

2020-01-16 11:36

超量26倍！新北查獲囤放爆竹519公斤 最高開罰30萬

2020-01-16 11:31

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10

休假問題爆爭執！看護墜樓重傷 男被依強制罪判拘役

2020-01-16 11:04

影／台中市區間測速取締績效出爐 首日開罰586件

2020-01-16 10:34

影／消防車執勤左轉 直行車不讓釀車禍吃罰單

2020-01-16 10:13

性騷擾前案獲公訴不受理 又再犯法官不輕饒

2020-01-16 08:12

看電影不滿前座頻頻站起 打落他兩顆門牙判賠17萬

2020-01-16 07:40

打官司確認蔡論文 彭文正敗訴

2020-01-16 00:33

未提選舉、未悖社會尺度 議員送蘋果禮盒判無罪

2020-01-15 23:34

日本警察拜訪台灣波麗士 交流偵查技術

2020-01-15 21:48

499之亂後續 中華電信違反勞基法扯「突發事件」 敗訴

2020-01-15 19:34

新身分證缺配套 易曝隱私侵害人權

2020-01-15 19:13

統促黨張瑋腳傷請假沒准 前天出庭被限制出境

2020-01-15 18:35

送蘋果涉賄案判無罪 桃議員劉茂群淚謝：法官明察秋毫

2020-01-15 18:22

共諜疑案共犯「刪通話記錄」 法官：向心夫婦繼續限境

2020-01-15 17:27

議員送蘋果涉賄 法院認屬政治人物「正常生態」判無罪

2020-01-15 16:53

標不動產洩底價落標？行政執行署開放「通訊投標」

2020-01-15 16:48

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

2020-01-15 16:10

百年古蹟飯店遭指「吸金」 飯店澄清：經營團隊早換人

2020-01-15 15:23

受刑人常被檢查生殖器提告求償 法官駁回：依法行政

2020-01-15 15:10

替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

2020-01-15 14:37

脫逃印尼移工充當人蛇 剝削同鄉將錢匯回買豪宅

2020-01-15 14:36

社會勞動人協助打掃 苗檢體現柔性司法

2020-01-15 14:35

三溫暖排汙惡臭 大樓挨罰3萬

2020-01-15 14:34

他42歲就當上阿公 在監漫漫長夜曾思念家人抱頭痛哭

2020-01-15 13:15

連千毅「家法」手段曝光 竟因小弟與他女性友人親密

2020-01-15 13:13

2月1日起開辦不動產通訊投標 台南分署：省時又方便

2020-01-15 13:03

控訴電磁波害死爸爸 他在病房滑手機竟挨告傷害致死

2020-01-15 12:58

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47
看更多

熱門文章

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

2020-01-15 16:10

華航副機師去年慘死國道 檢察官查出是競速起訴BMW駕駛

2020-01-15 14:41

萬里市區傳轟隆巨響 今晚3級地震臉書湧大量留言詢問

2020-01-15 21:48

為了績效 新北警竟找毒蟲合作騙搜索票

2020-01-15 15:22

泰國殺陸籍妻箱屍案 嫌犯是台灣通緝犯

2020-01-15 14:20

維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

2020-01-16 11:33

瞪一眼就拿球棒活活打死人 火爆男殺人罪判22年

2020-01-15 13:56

一夜情後偷拍女子裸照炫耀 卻分享傳到她朋友的群組裡

2020-01-15 17:23

台南麻豆深夜越南移工衝突砍死2人 警方圍捕凶嫌到案

2020-01-16 06:20

替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

2020-01-15 14:37

被混血辣妻提告求償420萬 謝和弦偕新歡聯手反告

2020-01-15 19:20

楠梓上百坪廠房陷火海「頓成廢墟」 苦主嘆：損失大了

2020-01-15 15:54

車速快到無法讀取…競速換車道 害死華航副機師

2020-01-16 00:27

【即時短評】新北警造假連環爆 局長陳檡文該鎖螺絲了

2020-01-15 19:05

影／台中市區間測速取締績效出爐 首日開罰586件

2020-01-16 10:34

台南越南移工狠砍死2同鄉 一死者躲到女宿舍仍被砍死

2020-01-16 08:09

連千毅當庭道歉求交保無用 雄院裁定羈押確定監所過年

2020-01-15 21:43

議員送蘋果涉賄 法院認屬政治人物「正常生態」判無罪

2020-01-15 16:53

百年古蹟飯店遭指「吸金」 飯店澄清：經營團隊早換人

2020-01-15 15:23

反串？屁孩自稱代表館長 滲透挺韓、挺統群組「翻群」

2020-01-15 18:35

看電影不滿前座頻頻站起 打落他兩顆門牙判賠17萬

2020-01-16 07:40

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10

受刑人常被檢查生殖器提告求償 法官駁回：依法行政

2020-01-15 15:10

防治安死角 白河警山區年前清山肅清不法

2020-01-15 20:15

499之亂後續 中華電信違反勞基法扯「突發事件」 敗訴

2020-01-15 19:34

移工吸血女…印尼同胞賣田 她拿去蓋豪宅

2020-01-16 00:14

八年級生租瑪莎拉蒂耍帥 撞違規左轉TOYOTA

2020-01-16 10:16

BMW維修暴衝撞死同事 技師過失致死判6月

2020-01-15 18:32

新身分證缺配套 易曝隱私侵害人權

2020-01-15 19:13

神轎壓轎金遭竊 警今逮人送辦

2020-01-15 15:13

楊蕙如起訴45天才送審為拖過選舉？檢：告她的人很多

2020-01-16 12:56

共諜疑案共犯「刪通話記錄」 法官：向心夫婦繼續限境

2020-01-15 17:27

直播主之亂…連千毅被訴 檢建請強制工作3年

2020-01-16 00:35

嘉縣中埔鄉深夜車輛3連撞 疑酒駕失控闖禍

2020-01-15 23:54

疑撿拾寶特瓶空罐不慎摔落水溝 陳屍12小時才被發現

2020-01-15 20:08

影／新生兒等不及了 台南關廟消防分隊救護員車上接生

2020-01-15 17:48

毒品犯拒攔檢衝撞警車 員警受傷車上查獲7把槍枝已上膛

2020-01-15 17:09

台灣通緝犯泰國殺妻 折屍裝箱棄海

2020-01-16 00:07

貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

2020-01-16 12:04

打官司確認蔡論文 彭文正敗訴

2020-01-16 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top