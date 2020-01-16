狗狗綁機車拖行慘死血痕長1公里 虐狗主人遭判刑

台中市大安區一隻米克斯，去年遭70多歲老翁以狗鍊綁在機車後拖行致死，經台中市動物保護防疫處與警方調查，依違反動物保護法函送法辦，日前法院判決出爐，老翁被判有期徒刑3個月，併科罰金20萬。

台中市動保處指出，去年4月11日接獲民眾通報，大安區有隻狗狗受傷死亡，傷口看起來是遭拖行。動保人員到場發現，一隻米克斯已經死亡，頭部、腹部、四肢都有大片傷痕，且傷口深可見骨，地上留下長達1.1公里的血痕，怵目驚心。

動保人員調閱沿途監視器，發現6月10日有一名男子騎機車來回拖行狗狗的畫面，但因畫面車牌號碼模糊無法辨識，移請警方協助擴大調閱路口監視器，釐清行為人身分。警方透過車牌號碼追人，終於找到虐狗民眾，已將其函送送辦。

台中市動保處秘書姜淑芳表示，老翁是狗狗的主人，辯稱因狗狗會破壞農作物，才騎車將牠丟棄。老翁機車拖狗致死，判有期徒刑3個月，併科罰金20萬，得易科罰金。