高市副議長怒告網友誹謗 疑對岸「翻牆」發文

2018年地方選舉後高雄市議會國民黨席次過半，推派許崑源及陸淑美搭檔角逐正、副議長，卻有網友在「Dcard」涉發文稱「拒絕黑金」，更指陸淑美貪汙、丈夫專做黑道兄弟的生意，陸淑美氣得提告妨害名譽。不過高雄地檢署調查，發文IP是提供「翻牆」服務給中國大陸的業者，查不到實際發文的大陸網友，處不起訴處分。

檢方查出，2018年12月17日晚間8點多，Dcard時事版署名「高雄小留學生」的網友PO文「拒絕黑金，我發一萬份雞排珍奶！」，內容提及若高雄市長韓國瑜出面反對國民黨正、副議長人選許崑源及陸淑美，就會發送雞排、珍奶，外加捐500萬給國民黨高雄市黨部。

陸淑美認為，該篇文章還誣指她貪汙、她丈夫專做安置逃亡兄弟的生意等內容，已明顯損害她名譽及社會評價，對網友提告加重誹謗罪嫌。

檢警循線追查IP位置，傳喚朱姓男子到案，朱卻使口否認是PO文者，辯稱他僅用租來的雲端主機，做VPN網路服務（俗稱翻牆），他將VPN設定約100個PORT（連接埠），租用給中國大陸的民眾，每次承租1年約395人民幣（約1717元台幣），