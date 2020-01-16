台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

台中市碼頭倉儲裝卸職業工會500餘人今日到台中港務分公司前拉白布條，抬棺抗議，反對將公用碼頭變更為專用碼頭，變成私人碼頭。對此，台灣港務公司回應，將以中立立場依法辦理台中港105號碼頭招商案，以兼顧專業永續發展、業者投資意願與勞工權益照顧。

港務公司表示，台中市碼頭倉儲裝卸職業工會擔心台中港105號碼頭出租後，將影響既有裝卸業者之煤炭裝卸業務或工作權，向港公司表達該區應保留一座公用碼頭供其從事煤炭裝卸作業的訴求。

基於港口管理機構之角色，為落實永續綠色港埠，避免裝卸作業之揚塵逸散汙染，實施逸散性貨物集中管理。又國內外環保意識高漲，環保法令規章也日趨嚴格，港口要改善或投資使用環保的密閉式裝卸設施，提供符合環保規範的現代化專用碼頭有其必要性。也唯有不斷的改善與進步，國內的港口海運發展才能永續經營下去，碼頭工人工作權進而能夠受到保障。