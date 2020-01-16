貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

政府推辦節能家電補助行之有年，但高雄市林姓父子卻萌生貪念，私自偽造購買變頻冷氣、雙門冰箱、液晶顯示器等發票收據，並上網列印知名大廠保證書，抱著一疊假資料申請節能補助得逞，騙到1萬2千元補助金。橋頭地院依共犯行使偽造私文書罪，各判處林姓父子有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

四年前，林姓父子明明沒添購新電器，卻貪圖能源局節能補助，兩人合謀，由兒子從上網下載免用統一發票收據格式，在收據上捏造向某公司購買液晶顯示器2台、變頻冷氣3台、143公升雙門冰箱1台等品項，接著複印電製品保證書，分別填上電器型號、購買日期。

隨後，父子倆在2016年1月13日，一起前往中華電信服務中心，由林父填寫購置節能產品補助申請表，隨表附上台電繳費單通知單、及一疊假造的收據、保證書，向承辦人員辦理現金補助。不知情的承辦人員誤信為真，當天就交付1萬2千元給林父。

然而，林姓父子冒領補助還是紙包不住火，造假情事一曝光，兩人在檢警訊問時均坦承犯行，並與經濟部能源局以1萬2千元達成調解。橋頭地院審理，認為林姓父子不自食其力賺取生活所需，反而因貪圖節能補助款項，共犯行使偽造私文書罪，損及中華電信、經濟部能源局，電器公司權益，相當不應該，各判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。