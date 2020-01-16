反對私人碼頭 台中碼頭工會500人抬棺材抗議

「反對變成私人碼頭！」台中市碼頭倉儲裝卸職業工會500餘人今日到台中港務分公司前拉白布條，並抬出棺材抗議，反對將公用碼頭變更為「專用碼頭」。台中港務分公司表示，將採公開評選方式擇定台中港105號碼頭營運業者，並將對勞工權益的保障納入評選項目之一。

台中市碼頭倉儲裝卸職業工會理事長黃大振表示，105號碼頭是台中港唯一公共使用碼頭，由3家倉儲裝卸公司使用，數百位在地裝卸工人賴以維生，台中港務分公司卻藉口要產業促進與環保的牽強理由，去年12月召開105號碼頭的招商說明會，要將公用碼頭變更為煤炭專用碼頭，由航商獨占使用，棄裝卸工人工作權益於不顧。

台中市碼頭倉儲裝卸職業工會常務理事郭國雄說，105號原為公用碼頭，但台灣港務公司執意變更為專用碼頭，由私人公司承租，影響台中港碼頭裝卸工人工作權，要求保留為公用碼頭。

台中港務分公司港務長蘇建榮說，為落實永續綠色港埠，港務公司除了集中管理煤炭，降低汙染可能性，新建環保的密閉式裝卸設施，提供符合環保規範的現代化專用碼頭有其必要性。