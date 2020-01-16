文大校長風波兩董事反告張鏡湖誣告 過世獲不起訴

文化大學前校長李天任於2017年辭職後，同年11月董事會遴選新校長盧希鵬，但時任董事長張鏡湖不滿遴選結果，與時任董事張冠群、袁興夏起衝突。張鏡湖不滿2人側錄董事會會議記錄，控告妨害秘密，台北地檢署去年不起訴2人後，2人反控張涉誣告、妨害名譽，但張已過世，全案不起訴。

李天任2017年辭職後，文大一度選出台灣科技大學教授盧希鵬為校長當選人，但張鏡湖質疑3名遴選委員同時給了盧希鵬100分，涉及遴選不公，拒將盧希鵬的當選結果呈送教育部。

2018年8月，文大校方決議解散董事會，重組校長遴選委員會，同年10月29日再召開校長遴選委員會，最後從社科院院長趙建民及外語學院院長徐興慶2人之間，投票選出徐興慶為文大的第8任校長。

張鏡湖為此與張冠群、袁興夏槓上，張不滿校長遴選結果，向法院聲請假處分，請求停止執行文大董事會圈選校長決議。一審駁回，二審裁准確定。

接著，袁提告請求解除張鏡湖董事長職務，指2018年開會時「昏沉癱坐」，已經「喪失行為能力」，還被錄影拿到法院當證據。袁在訴訟中拿出一段錄影，指高齡91歲的張鏡湖已欠缺行為能力、意識渙散。

袁指出，2018年開董事會的時候，「經常呈現昏沉癱坐狀態，不是由個人特助，就是由法律顧問代答，張鏡湖本人根本無法聽清楚問題，且其不顧其他與會董事正在議事中，竟自顧大聲嚷嚷破壞議事進行。」

台北地院以袁一方面說張喪失行為能力，另一方面又說張在進行派系鬥，說法矛盾，一審判決駁回。張鏡湖則控告袁與張冠群偷錄影涉嫌妨害秘密。檢察官調查認為，袁和張都是文大董事會成員，錄下親身參與的董事會議過程蒐證，並無妨害秘密，不起訴2人。