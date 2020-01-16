維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

台南維冠金龍大樓2016年2月6日因南台大地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝等5人被認定偷工減料，二審各依業務過失致死罪判5年徒刑，最高法院去年2月駁回上訴定讞，林等人均已入監服刑。罹難者家屬與受災住戶170位透過消基會提起團體訴訟求償35億多元，歷經3年半的訴訟，今天宣判，判林等人損害賠償4億多元及懲罰性賠償2億9千多萬元，合計7億1千多萬元。

這也是刑事判決定讞後，維冠金龍大樓首件宣判的民事求償案，台南地檢署代位求償，提出償還犯罪被害補償金7227萬元案則預定明天下午5時宣判。

此外，法扶基金會刑事附帶民事賠償，受理51人求償50億多元，另有謝姓受災戶等6人對市府與燦坤請求國賠2345萬多元，及劉姓受災戶等29人對市府工務局請求國賠2億7889萬元，尚在台南地院審理中。民事部分累計求償超過75億元。

台南市永康區維冠大樓2016年因為南台地震倒塌，造成115人死亡、104人受傷，建商林明輝等5人偷工減料，二審依業務過失致死罪判5人各5年徒刑，均併科9萬元罰金，林未上訴二審定讞，2017年9月21日入監服刑。另建築師張魁寶、鄭進貴，及維冠公司設計部經理洪仙汗、大合鑽探技術顧問公司結構技師鄭東旭等4人提起上訴，最高法院去年2月駁回上訴定讞，3月4日入監服刑。