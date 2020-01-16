親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

台南維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

台灣人為何選舉都愛賭這味？政壇打賭王每賭必輸卻花招最多

維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

2020-01-16 11:33聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南維冠金龍大樓2016年2月6日因南台大地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝等5人被認定偷工減料，二審各依業務過失致死罪判5年徒刑，最高法院去年2月駁回上訴定讞，林等人均已入監服刑。罹難者家屬與受災住戶170位透過消基會提起團體訴訟求償35億多元，歷經3年半的訴訟，今天宣判，判林等人損害賠償4億多元及懲罰性賠償2億9千多萬元，合計7億1千多萬元。

這也是刑事判決定讞後，維冠金龍大樓首件宣判的民事求償案，台南地檢署代位求償，提出償還犯罪被害補償金7227萬元案則預定明天下午5時宣判。

此外，法扶基金會刑事附帶民事賠償，受理51人求償50億多元，另有謝姓受災戶等6人對市府與燦坤請求國賠2345萬多元，及劉姓受災戶等29人對市府工務局請求國賠2億7889萬元，尚在台南地院審理中。民事部分累計求償超過75億元。

台南市永康區維冠大樓2016年因為南台地震倒塌，造成115人死亡、104人受傷，建商林明輝等5人偷工減料，二審依業務過失致死罪判5人各5年徒刑，均併科9萬元罰金，林未上訴二審定讞，2017年9月21日入監服刑。另建築師張魁寶、鄭進貴，及維冠公司設計部經理洪仙汗、大合鑽探技術顧問公司結構技師鄭東旭等4人提起上訴，最高法院去年2月駁回上訴定讞，3月4日入監服刑。

消基金南部分會律師2016年6月13日至台南地院遞交民事起訴狀，同年8月10日一審開庭，直至去年10月31日最後一次言詞辯論，歷經3年半，前後19次開庭審理，台南地院法官2個月來整理龐大的卷證資料，終於在今天上午宣判。

台南維冠金龍大樓2016年2月6日因南台大地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝...
台南維冠金龍大樓2016年2月6日因南台大地震倒塌，造成115人死亡，建商林明輝等5人被認定偷工減料，二審各依業務過失致死罪判5年徒刑定讞，均已入監服刑。圖／本報資料照
分享

維冠國賠地震

延伸閱讀

看電影不滿前座頻頻站起 打落他兩顆門牙判賠1...

入伍生操課亡 陸軍司令部判賠476萬元確定

印度紫檀毒死魚陸軍判賠102萬

月繳騙躉繳...詐六億保費 郵局員工判賠五千...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

文大校長風波兩董事反告張鏡湖誣告 過世獲不起訴

2020-01-16 11:36

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10

新北查獲囤放爆竹超量26倍 最高開罰30萬

2020-01-16 11:31

休假問題爆爭執！看護墜樓重傷 男被依強制罪判拘役

2020-01-16 11:04

貪心父子詐領節能補助 吃官司得不償失

2020-01-16 12:04

台南維冠大樓倒塌死傷民事求償 一審宣判災民吐心聲

2020-01-16 12:00

反對私人碼頭 台中碼頭工會500人抬棺材抗議

2020-01-16 11:47

影／台中市區間測速取締績效出爐 首日開罰586件

2020-01-16 10:34

影／消防車執勤左轉 直行車不讓釀車禍吃罰單

2020-01-16 10:13

性騷擾前案獲公訴不受理 又再犯法官不輕饒

2020-01-16 08:12

看電影不滿前座頻頻站起 打落他兩顆門牙判賠17萬

2020-01-16 07:40

打官司確認蔡論文 彭文正敗訴

2020-01-16 00:33

未提選舉、未悖社會尺度 議員送蘋果禮盒判無罪

2020-01-15 23:34

日本警察拜訪台灣波麗士 交流偵查技術

2020-01-15 21:48

499之亂後續 中華電信違反勞基法扯「突發事件」 敗訴

2020-01-15 19:34

新身分證缺配套 易曝隱私侵害人權

2020-01-15 19:13

統促黨張瑋腳傷請假沒准 前天出庭被限制出境

2020-01-15 18:35

送蘋果涉賄案判無罪 桃議員劉茂群淚謝：法官明察秋毫

2020-01-15 18:22

共諜疑案共犯「刪通話記錄」 法官：向心夫婦繼續限境

2020-01-15 17:27

議員送蘋果涉賄 法院認屬政治人物「正常生態」判無罪

2020-01-15 16:53

標不動產洩底價落標？行政執行署開放「通訊投標」

2020-01-15 16:48

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

2020-01-15 16:10

百年古蹟飯店遭指「吸金」 飯店澄清：經營團隊早換人

2020-01-15 15:23

受刑人常被檢查生殖器提告求償 法官駁回：依法行政

2020-01-15 15:10

替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

2020-01-15 14:37

脫逃印尼移工充當人蛇 剝削同鄉將錢匯回買豪宅

2020-01-15 14:36

社會勞動人協助打掃 苗檢體現柔性司法

2020-01-15 14:35

三溫暖排汙惡臭 大樓挨罰3萬

2020-01-15 14:34

他42歲就當上阿公 在監漫漫長夜曾思念家人抱頭痛哭

2020-01-15 13:15

連千毅「家法」手段曝光 竟因小弟與他女性友人親密

2020-01-15 13:13

2月1日起開辦不動產通訊投標 台南分署：省時又方便

2020-01-15 13:03

控訴電磁波害死爸爸 他在病房滑手機竟挨告傷害致死

2020-01-15 12:58

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47

竹東鎮長補選 檢方查賄工作啟動

2020-01-15 12:47

陳盈潔不認教唆罪 意外爆「康康也有打營養針」

2020-01-15 12:39

帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

2020-01-15 12:19

人夫酗酒長期家暴 持刀掐脖企圖殺死老婆

2020-01-15 11:58

周玉蔻遭王炳忠指「誹謗慣犯」 她回：邏輯好笑

2020-01-15 11:50

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45
看更多

熱門文章

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

2020-01-15 16:10

華航副機師去年慘死國道 檢察官查出是競速起訴BMW駕駛

2020-01-15 14:41

入伍生操練熱衰竭身亡 陸軍司令部確定要賠476萬元

2020-01-15 12:40

萬里市區傳轟隆巨響 今晚3級地震臉書湧大量留言詢問

2020-01-15 21:48

直播主之亂偵結…雄檢起訴連千毅等27人 建請強制工作3年

2020-01-15 12:17

為了績效 新北警竟找毒蟲合作騙搜索票

2020-01-15 15:22

帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

2020-01-15 12:19

泰國殺陸籍妻箱屍案 嫌犯是台灣通緝犯

2020-01-15 14:20

「歡迎光臨MY縫」 人妻抓包老公和小三傳鹹濕訊息

2020-01-15 12:05

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47

瞪一眼就拿球棒活活打死人 火爆男殺人罪判22年

2020-01-15 13:56

一夜情後偷拍女子裸照炫耀 卻分享傳到她朋友的群組裡

2020-01-15 17:23

影／台南警方防搶演練 女警扮火辣女飛車族吸睛

2020-01-15 13:20

替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

2020-01-15 14:37

被混血辣妻提告求償420萬 謝和弦偕新歡聯手反告

2020-01-15 19:20

楠梓上百坪廠房陷火海「頓成廢墟」 苦主嘆：損失大了

2020-01-15 15:54

台南麻豆深夜越南移工衝突砍死2人 警方圍捕凶嫌到案

2020-01-16 06:20

亞力山大詐欺案入獄 唐雅君10年翻身重回健身業

2020-01-15 13:00

車速快到無法讀取…競速換車道 害死華航副機師

2020-01-16 00:27

老婆和只穿內褲的小王「洽談公事」 人夫求償贏了！

2020-01-15 12:42

連千毅當庭道歉求交保無用 雄院裁定羈押確定監所過年

2020-01-15 21:43

台南越南移工狠砍死2同鄉 一死者躲到女宿舍仍被砍死

2020-01-16 08:09

【即時短評】新北警造假連環爆 局長陳檡文該鎖螺絲了

2020-01-15 19:05

竹東鎮長補選 檢方查賄工作啟動

2020-01-15 12:47

連千毅「家法」手段曝光 竟因小弟與他女性友人親密

2020-01-15 13:13

議員送蘋果涉賄 法院認屬政治人物「正常生態」判無罪

2020-01-15 16:53

維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

2020-01-16 11:33

百年古蹟飯店遭指「吸金」 飯店澄清：經營團隊早換人

2020-01-15 15:23

影／台中市區間測速取締績效出爐 首日開罰586件

2020-01-16 10:34

反串？屁孩自稱代表館長 滲透挺韓、挺統群組「翻群」

2020-01-15 18:35

看電影不滿前座頻頻站起 打落他兩顆門牙判賠17萬

2020-01-16 07:40

受刑人常被檢查生殖器提告求償 法官駁回：依法行政

2020-01-15 15:10

防治安死角 白河警山區年前清山肅清不法

2020-01-15 20:15

499之亂後續 中華電信違反勞基法扯「突發事件」 敗訴

2020-01-15 19:34

帶人妻上旅館聊色情 稱「妳子宮容易頂到」不構成相姦

2020-01-16 11:10

BMW維修暴衝撞死同事 技師過失致死判6月

2020-01-15 18:32

控訴電磁波害死爸爸 他在病房滑手機竟挨告傷害致死

2020-01-15 12:58

移工吸血女…印尼同胞賣田 她拿去蓋豪宅

2020-01-16 00:14

他42歲就當上阿公 在監漫漫長夜曾思念家人抱頭痛哭

2020-01-15 13:15

共諜疑案共犯「刪通話記錄」 法官：向心夫婦繼續限境

2020-01-15 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top