休假問題爆爭執！看護墜樓重傷 男被依強制罪判拘役

劉姓男子為照顧母親向勞動部申請印尼看護INA，去年6月正值印尼新年，INA想休假卻遭劉以未事前告知、本月已休假為由拒絕，但INA仍收拾包包準備出門，遭劉激動以助行器擋住去路，厲聲命令「今天不能離開」、「不准妳放假」，並將大門反鎖，INA 因恐懼、氣憤，爬上六樓高鐵欄杆，以手抓住欄杆、身體翻出陽台，卻不慎墜樓，造成主動脈破裂、肺損傷、腦出血等嚴重傷害；新竹地院審理終結，依強制罪判劉拘役40天。

經查，INA於前年九月間來台，負責照顧劉母，卻多次因休假問題與劉男發生爭執，劉男規定INA休假需提前一個月告知，每月至多休假一次，每次休假不得超過12小時，引發INA 強烈不滿。

去年六月八日，印尼正值新年，INA想返鄉卻遭劉拒絕，劉高舉母親的助行器擋住INA去路，見INA持手機拍攝蒐證，劉激動直接徒手毆打手持手機拍攝的INA頭臉，並厲聲命令「今天不能離開」、「不准妳放假」，還將大門上鎖，INA因極度恐懼、氣憤難平，轉身進入劉男弟弟的臥室，開啟對外窗，爬上6樓鐵欄杆，以手抓住欄杆，身體翻出陽台，雙手抓住欄杆外側，想藉此攀爬下樓，不料卻因力量不夠，鬆手墜落下方5樓陽台，再墜落一樓地面，造成主動脈破裂、肺損傷、骨盆骨折及腦出血等嚴重傷害。