親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線

除夕返鄉潮 國道南下「5地雷路段」報你知

防武漢肺炎…口罩有弱點！專家這招更有效

如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

2020-01-24 08:36聯合新聞網 永然文化出版

李永然律師

再者，如自己的土地遭他人竊佔，而在土地上建築房屋，土地所有權人固可行使「物上請求權」（《民法》第767條）（註14），要求「拆屋還地」，然如僅是「越界建築」，則又有不同。

請求拆屋還地，須提起「民事訴訟」，須依《民事訴訟法》第244條的規定，以「書面」方式，提出起訴狀，謹以書狀例示於後：

狀例：無權占有之拆屋還地起訴狀

為請求拆屋還地等事件，謹依法起訴事：

訴之聲明

一、被告應將坐落於○○縣○○市○○段○○地號土地上之建物，門牌號碼○○縣○○市○○路○○段○○號，如附圖所示紅色部分，面積○平方公尺（以實測為準）拆除，並返還土地予原告及全體共有人。

二、被告應給付原告新臺幣○○元，及自民國○○年○○月○○日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息；並自民國○○年○○月○○日起至拆除房屋之日止，按月給付原告新臺幣○○元。

三、訴訟費用由被告負擔。

四、原告願無擔保，請准宣告假執行。

事實及理由

一、緣坐落○○縣○○市○○段○○地號之土地為原告、被告及訴外人林○○、邱○○等人共有（見證物一）。被告未經全體共有人同意，無權占有本件土地並在其上建築房屋，門牌號碼○○縣○○市○○路○○段○○號，面積○○平方公尺（以實測為準）（見證物二）。

二、再者，被告無權占用本件共有土地建築房屋，係無法律上之原因受有利益，致原告受有，並顯有相當於租金之不當得，利且該房屋興建至今已逾五年，故被告應給付原告五年之相當於租金之不當得，利及自民國○○年○○月○○日起至拆屋還地之日止每月○○元之不當得利。

三、基上所述，原告爰依《民法》第767條、第821條、第179條及《土地法》第105條準用第97條之規定，懇請鈞長明察並賜為如訴之聲明之判決，以保權益。

謹狀　臺灣○○地方法院民事庭公鑒

證物：

證物一：土地及建物登記謄本。

證物二：照片。

關於「越界建築」，我國《民法》第796條第1項規定，土地所有人建築房屋非因「故意」或「重大過失」逾越地界者，鄰地所有人如知其越界而不即提出「異議」，不得請求移去或變更其房屋。但土地所有人對於鄰地因此所受的損害，應支付償金。當自己之土地遭他人逾越地界建築，應注意以下三點：

（本文出自《不動產所有權法律實務與狀例》，未經同意禁止轉載。）
（本文出自《不動產所有權法律實務與狀例》，未經同意禁止轉載。）
分享
1.立即提出異議，進而請求移去或變更其房屋；但法院得斟酌「公共利益」及「當事人利益」，免為一部或全部的移去或變更，除非越界者是「故意」逾越地界（參見《民法》第796條之1第1項）。

2.請求就自己遭越界建築所受之損害，由占有人支付「償金」。

如果未能請求移去或變更其上占用之逾越地界建築時，得請求占用者以「相當的價額」購買越界部分的土地及因此形成的畸零地；前述價額由雙方當事人協議定之，不能協議者，得請求法院以判決定之（參見《民法》第788條第2項）。

又《民法》第796條第1項所謂的「償金」，係為補償鄰地所有人因忍受越界建築之房屋存在，以致不能使用土地的損害，而非使用鄰地的對價，與「地租」不同，性質上為「損害賠償」，此為一獨立的請求權。

3.如逾界人雖非「故意」，但有「重大過失」，鄰地所有人於知逾界人越界也立即提出異議，則鄰地所有人可以請求逾界人移去或變更其房屋；不過民國98年1月23日修正公布《民法》第796條之1，該條第1項規定：「土地所有人建築房屋逾越地界，鄰地所有人請求移去或變更時，法院得斟酌公共利益及當事人利益，免為全部或一部之移去或變更。但土地所有人故意逾越地界不適用之。」。按前述規定的增設，實務上乃土地所有人行使「物上請求權」，應符合《民法》第148條第1項規定的具體化，該條文中所稱的「公共利益」，自可與《民法》第148條所定者作相同的解釋；且所謂「當事人利益」，包括鄰地所有人及土地所有人雙方的利益。

自己的土地遭他人竊佔，而在土地上建築房屋，土地所有權人可行使「物上請求權」，要求...
自己的土地遭他人竊佔，而在土地上建築房屋，土地所有權人可行使「物上請求權」，要求「拆屋還地」。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
分享

（本文出自《不動產所有權法律實務與狀例》，作者為永然聯合法律事務所所長、兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車14件

2020-01-23 14:56

搶銀行為何呆站？ 想吃牢飯

2020-01-24 00:51

影／18歲高中生持玩具槍搭火車 遭警依社維法送辦

2020-01-23 12:36

南來北往返鄉搭客運 消保官查到1輛車身未標識罰款

2020-01-23 11:14

影／趁年前小賭一下 麻豆警逮14名賭客當中大多是農民

2020-01-23 10:08

驅離反核群眾判賠 警政署：打擊士氣支持上訴

2020-01-23 10:02

還沒過年先開賭 永康警查獲17名賭客

2020-01-23 09:59

「想吃牢飯才搶銀行」 身障男遭判4月徒刑

2020-01-23 09:52

台中碼頭工會抬棺抗議 港務公司回應了

2020-01-16 12:31

年紀相差30歲 午餐外送員和少女偷嘿咻5次遭判8月

2020-01-07 17:46

她連收37張自己裸照 竟是分手5年前男友逆襲

2020-01-06 22:48

對女網友強吻襲胸又舔耳 「衣架大王」陳友亮遭起訴

2019-12-30 12:39

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

移工搭公車「腳趾頭」使壞 撥弄前座女乘客臀部判刑

2019-12-25 11:42

三中案開庭傳喚馬英九 律師：交易細節馬不清楚

2019-12-18 13:24

擔心寒蟬效應！女法官協會要監委「知所節制注意分際」

2019-12-18 13:11

張安樂媳婦違反兩岸條例 25萬元交保

2019-12-17 21:31

丁守中敗訴確定 北市選委會：選務人員一年來受盡委屈

2019-12-17 14:32

張綱維現身北檢應訊 回媒體：「有被詐騙啊，廢話。」

2019-12-13 19:05

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

13青少年聚集鬥毆警撞見 基隆首依刑法妨害秩序罪送辦

2020-01-23 12:08

還沒過年先開賭 永康警查獲17名賭客

2020-01-23 09:59

影／春節連假第一天 台中5車相撞、4人送醫

2020-01-23 11:00

影／驚險影片曝光！小貨車失控歪倒衝車陣 毀5車釀5傷

2020-01-23 15:21

影／趁年前小賭一下 麻豆警逮14名賭客當中大多是農民

2020-01-23 10:08

影／彰化居民深夜炸菜包釀大火 8個分隊出勤搶救

2020-01-23 10:01

車內開直播吞藥自殺 警方透過定位即時救援

2020-01-23 12:56

影／七旬翁開國民車擦撞奧迪辯無感 不下車竟是怕被打

2020-01-23 12:07

父親命危求警幫忙開道 警火速鳴笛1公里助民撿回一命

2020-01-23 17:29

「想吃牢飯才搶銀行」 身障男遭判4月徒刑

2020-01-23 09:52

影／18歲高中生持玩具槍搭火車 遭警依社維法送辦

2020-01-23 12:36

投資友人20萬無下文 男子當面要錢竟遭對方開賓士猛撞

2020-01-23 10:09

丈夫突喪命外配剩2子相依為命 警暖包6000紅包給溫暖

2020-01-23 15:46

小睡一下…油炸菜包變火燒厝

2020-01-24 00:51

影／男子快車道學狗爬行？ 警：若接獲檢舉可開罰300元

2020-01-23 13:24

新法送辦！台中感情糾紛青少年聚集鬥毆警帶回14人

2020-01-23 16:07

20分車程縮短為5分鐘 女兒昏迷警開道送醫救回一命

2020-01-23 11:49

跟同學一起捕魚牽網 男疑體力不支溺斃

2020-01-23 11:19

春節連假才開始就放縱 彰化昨晚取締酒後駕車14件

2020-01-23 14:56

由愛生恨？他燒他家意外自焚

2020-01-24 00:51

小貨車打保齡球 毀5車釀5傷

2020-01-24 00:51

驅離反核群眾判賠 警政署：打擊士氣支持上訴

2020-01-23 10:02

罵人屁孩代價！慘遭暴打

2020-01-24 00:51

影／趁警察大選勤務重又忙 毒販想大撈一筆仍落網

2020-01-23 11:18

南來北往返鄉搭客運 消保官查到1輛車身未標識罰款

2020-01-23 11:14

為根除難解噪音車問題 中和警將射出三支箭還民眾安寧

2020-01-23 17:29

高雄街友今晨失控掏剪刀行刺 2男當街濺血

2020-01-23 10:06

如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

2020-01-24 08:36

搶銀行為何呆站？ 想吃牢飯

2020-01-24 00:51

碎碎念遭喝斥！利剪狂刺兩人

2020-01-24 00:51

這個分局好貼心 金鼠福袋、平安龜、反光貼紙送給你

2020-01-23 16:26

中信反毒基金會：小心超級搖頭丸氾濫

2020-01-23 12:13

守護國境春節無休 徐國勇與移民官圍爐

2020-01-23 17:48

遠親不如近鄰 警偕鄰居救獨居翁

2020-01-23 11:54

土城警為維護春節治安 展現執法鐵腕威力掃蕩治安熱點

2020-01-23 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top