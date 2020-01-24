如何處理無權占用的「拆屋還地」與越界建築？

李永然律師

再者，如自己的土地遭他人竊佔，而在土地上建築房屋，土地所有權人固可行使「物上請求權」（《民法》第767條）（註14），要求「拆屋還地」，然如僅是「越界建築」，則又有不同。

請求拆屋還地，須提起「民事訴訟」，須依《民事訴訟法》第244條的規定，以「書面」方式，提出起訴狀，謹以書狀例示於後：

狀例：無權占有之拆屋還地起訴狀

為請求拆屋還地等事件，謹依法起訴事：

訴之聲明

一、被告應將坐落於○○縣○○市○○段○○地號土地上之建物，門牌號碼○○縣○○市○○路○○段○○號，如附圖所示紅色部分，面積○平方公尺（以實測為準）拆除，並返還土地予原告及全體共有人。

二、被告應給付原告新臺幣○○元，及自民國○○年○○月○○日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息；並自民國○○年○○月○○日起至拆除房屋之日止，按月給付原告新臺幣○○元。

三、訴訟費用由被告負擔。

四、原告願無擔保，請准宣告假執行。

事實及理由

一、緣坐落○○縣○○市○○段○○地號之土地為原告、被告及訴外人林○○、邱○○等人共有（見證物一）。被告未經全體共有人同意，無權占有本件土地並在其上建築房屋，門牌號碼○○縣○○市○○路○○段○○號，面積○○平方公尺（以實測為準）（見證物二）。

二、再者，被告無權占用本件共有土地建築房屋，係無法律上之原因受有利益，致原告受有，並顯有相當於租金之不當得，利且該房屋興建至今已逾五年，故被告應給付原告五年之相當於租金之不當得，利及自民國○○年○○月○○日起至拆屋還地之日止每月○○元之不當得利。

三、基上所述，原告爰依《民法》第767條、第821條、第179條及《土地法》第105條準用第97條之規定，懇請鈞長明察並賜為如訴之聲明之判決，以保權益。

謹狀 臺灣○○地方法院民事庭公鑒

證物：

證物一：土地及建物登記謄本。

證物二：照片。

關於「越界建築」，我國《民法》第796條第1項規定，土地所有人建築房屋非因「故意」或「重大過失」逾越地界者，鄰地所有人如知其越界而不即提出「異議」，不得請求移去或變更其房屋。但土地所有人對於鄰地因此所受的損害，應支付償金。當自己之土地遭他人逾越地界建築，應注意以下三點：

（本文出自《不動產所有權法律實務與狀例》，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 1.立即提出異議，進而請求移去或變更其房屋；但法院得斟酌「公共利益」及「當事人利益」，免為一部或全部的移去或變更，除非越界者是「故意」逾越地界（參見《民法》第796條之1第1項）。

2.請求就自己遭越界建築所受之損害，由占有人支付「償金」。

如果未能請求移去或變更其上占用之逾越地界建築時，得請求占用者以「相當的價額」購買越界部分的土地及因此形成的畸零地；前述價額由雙方當事人協議定之，不能協議者，得請求法院以判決定之（參見《民法》第788條第2項）。

又《民法》第796條第1項所謂的「償金」，係為補償鄰地所有人因忍受越界建築之房屋存在，以致不能使用土地的損害，而非使用鄰地的對價，與「地租」不同，性質上為「損害賠償」，此為一獨立的請求權。

3.如逾界人雖非「故意」，但有「重大過失」，鄰地所有人於知逾界人越界也立即提出異議，則鄰地所有人可以請求逾界人移去或變更其房屋；不過民國98年1月23日修正公布《民法》第796條之1，該條第1項規定：「土地所有人建築房屋逾越地界，鄰地所有人請求移去或變更時，法院得斟酌公共利益及當事人利益，免為全部或一部之移去或變更。但土地所有人故意逾越地界不適用之。」。按前述規定的增設，實務上乃土地所有人行使「物上請求權」，應符合《民法》第148條第1項規定的具體化，該條文中所稱的「公共利益」，自可與《民法》第148條所定者作相同的解釋；且所謂「當事人利益」，包括鄰地所有人及土地所有人雙方的利益。

自己的土地遭他人竊佔，而在土地上建築房屋，土地所有權人可行使「物上請求權」，要求「拆屋還地」。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影 分享 facebook

（本文出自《不動產所有權法律實務與狀例》，作者為永然聯合法律事務所所長、兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。）