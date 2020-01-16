性騷擾前案獲公訴不受理 又再犯法官不輕饒

李男兩年前性騷擾女子被起訴，法官審理時撤回告訴，判決公訴不受理，犯後又於去年間在住處戴口罩出門，在台中市忠孝路夜市，以手抓捏女子小蘋（化名）的臀部，經被害人報警查獲，這次法官不輕饒，判他拘役40日，緩刑3年，並罰義務勞務100小時，以及接受4場法治教育。

判決書指出，李男於2019年7月22日晚間，在中市居所社區電梯內配載口罩後，步行前往附近的忠孝夜市，適女子小蘋迎面走來，他在與小蘋錯身而過時，趁小蘋不及防備之際，徒手隔著小蘋衣物，以右手抓捏她的臀部，被害人驚覺後旋即轉身高呼「變態」追躡，他見狀立即逃回居所。經她報警處理，警調閱監視器錄影畫面循線查獲，他坦承犯案。

法官查出，李男於2018年間曾因違反性騷擾防治法案件，經台中地方檢察署檢察官提起公訴，後來因該案被害人撤回告訴，而經中院為不受理判決確定在案。

本案李男於偵訊及本院審理期間，均表示願與小蘋達成和解，但小蘋表示不願與他和解而未能成立， 法官考量被告於偵查時仍不知坦然面對己非，猶飾詞否認犯罪以求脫免刑責，且甫經前案之偵審程序，竟又為本案犯行，惡性非輕