看電影不滿前座頻頻站起 打落他兩顆門牙判賠17萬

陳男前年到日新大戲院看電影，不滿前排的李男頻頻起身影響他看電影，電影播畢後，以穢語辱罵、打傷李男，致被害人兩顆門牙斷裂，身體多處受傷，經李男提告，陳男被依傷害罪判刑2月、公然侮辱判拘役20日，民事部分判陳男賠償李男17萬多元。

判決書指出，陳男2018年12月17日，在日新大戲院看電影，因認前排觀眾李男於電影播映期間不斷起身影響他觀看，與李發生口角，電影播畢後，以穢語辱罵李男，繼而抓住對方左手，阻止李離去。

陳男徒手毆打李男，致李頭部外傷併右頭皮與左眼周圍和左臉頰挫傷，以及左上門牙部分斷裂、左後頸部挫傷併擦傷、腹壁挫傷、左下背挫傷、左大腿挫傷、右前臂挫傷併擦傷、左前挫傷等傷害，且李所配戴眼鏡及行動電話遭陳扯落，造成鏡片掉落、鏡架連結處斷裂。刑事部分陳男被依傷害罪刑2月、公然侮辱罪判處拘役20日確定。

被害人李男因而支出醫療費用4117元、假牙費用5萬元（假牙每顆2萬5000元，共2顆）、眼鏡費用5400元、手機螢幕保護貼500元，以及陳在將近200人公眾場所辱罵他，因此請求損害賠償共100萬元。

陳男辯稱，他打人是因對方挑釁，並非無事生端，且雙方互毆，李亦應負部分責任，不能要求他負全責。且李請求門牙斷裂之修復費用過高，眼鏡毀損不知道是否李自行破壞，且李受傷不嚴重。