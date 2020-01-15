499之亂後續 中華電信違反勞基法扯「突發事件」 敗訴

中華電信前年母親節推出499吃到飽促銷專案，飢餓行銷引起民眾搶辦風潮，各門市人員只能延長工時應付「499之亂」，全台各地縣市政府勞動局處也因此「大勞檢」，光是台南、高雄市府就依違反勞基法，分別對中華電信裁罰104萬元、100萬元。然而，中華電信不服挨罰，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，今下午被判敗訴，仍可上訴。

中華電信不服挨罰，提訴願又被駁回，於是打行政訴訟，主張499促銷專案受媒體大篇幅報導，才引爆搶辦熱潮，辯說499之亂是營業史上首例，「算是突發事件」，即便各門市傾全部人力支援申辦案件，一時間仍難完全消化突如其來的人潮，只能延長員工工時，自認主觀並無故意讓員工超時。況且，這波違規情節稱不上重大，原處分逕處罪最高額罰鍰100萬元，恐有裁量濫用。

然而，高雄高等行政法院審理表示，雖然勞基法有將但書，允許雇主在天災、事變或突發事件情況下，勞力運用在必要時可不受勞基法限制。所謂事變，是指戰爭、內亂、暴亂、金融風暴及重大傳染病等，造成社會、經濟運作動盪的重大；突發事件則是指無法事前預知、非循環性、需要緊急處理的事件。

合議庭直指，中華電信推出的499專案僅短短一周，單純是企業飢餓行銷策略，想藉由稀少訴求，操縱人性弱點，以激發消費者緊張感，誘使爭先恐後搶辦意願，以達到短期有效提升銷售量，拓展市場占有率，企業本身理應在推行限時促銷方案前妥善評估，安排專案申辦流程、客戶服務管道及門市現場服務人員人事，在執行專案時防止違規行為發生。

合議庭認為，中華電信只貪圖推行飢餓行銷策略，執意違反勞基法，不在法定「突發事件範疇」。

即便中華電信辯說違規情節不算重大，但合議庭認為，499之亂影響的勞工人數眾多，抽檢台南轄內21間門市，出現員工超時工作情況的門市就多達12間，甚至有員工工時超出法定時間多達6.5小時；高雄地區門市在專案期間，也有多達80人次單日工時超過12小時，實在已超出人體負荷。