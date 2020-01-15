新身分證缺配套 易曝隱私侵害人權

開放文化基金會董事長李柏鋒表示，eID所衍生的數位足跡，一般人要如何查詢並刪除？。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 「連民進黨4位優秀的立法委員都站出來反對eID的法律配套時，為何內政部堅持要編列預算在今年馬上通過新身分證？」民間團體15日表示，現行法規不足以因應換發身分證後的資安風險，呼籲在野黨堅持把關，執政黨勿輕易放行，切勿草率通過預算，讓人民陷入隱私權遭到侵犯的風險。

立法院本週召開總預算案臨時會，朝野協商包括內政部所提晶片身分證（eID）的4億2,000萬預算，國民黨、親民黨、時代力量皆就該預算提出了全數刪除或凍結的提案。

專法限制有必要

「反對eID並不是要回到原始時代，現行的自然人憑證其實就很夠用。」開放文化基金會董事長李柏鋒表示，雖然eID像萬能鑰匙，號稱可以開政府的各種服務很方便，但如果這個卡可以開車、開家門，透過讀卡機，eID有可能幾公尺外被遠端讀取側錄，難道沒有任何風險嗎？所衍生的數位足跡，一般人要如何查詢並刪除？

「其實我們可以選擇不要晶片護照，但為何不能選擇不要晶片身分證？」李柏鋒表示，以1998年行政院研考會的國民卡計畫為例，當時已完成招標程序的國民卡計畫，是在民間團體和立委的連署壓力下才暫停實施，當時領銜發起連署的，正是民進黨柯建銘委員，而當時的訴求之一，正是訂定法律規範。

法條配套付之闕如

「數位服務的資安防護，卡片使用上的資安防護教育，也看不見規劃。」李柏鋒表示，以日前台北市國中小裝設自動販賣機為例，當時以悠遊卡付費，也引發民進黨秘書長羅文嘉等人對個資保護的質疑，並認同北市府訂定專法來規範晶片卡衍生資料的使用與刪除的想法。「為何換成eID，民進黨的立場就髮夾彎？」

台灣永社秘書彭至誠則表示，目前戶籍法並未就晶片身分證所涉的個資及隱私權加以規範，個資法第16條有關公務機關將個人資料做目的外利用的規範，在面對eID的衍生資料是否可被使用的爭議時，也欠缺更一步的具體規範及審查基準，「法定程序」則更是完全闕如，可能有違憲法法律保留原則及法律明確性原則。

台灣永社秘書彭至誠（左起）等民團代表呼籲，切勿草率通過預算，讓人民陷入隱私權遭到侵犯的風險。

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