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送蘋果涉賄案判無罪 桃議員劉茂群淚謝：法官明察秋毫

2020-01-15 18:22聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市議員7連霸議員劉茂群前年雖如願當選，但因涉送蘋果禮盒給陸光四村棟委被指行賄，桃園地院經審理於今天刑事一審判她無罪，劉一年來飽受官司煎熬，傍晚在臉書發文，詞句間難掩激動心情，她說感謝法官明察秋毫，得知好消息後，眼眶不禁一陣濕潤，但也感嘆一年來煎熬與頻繁出庭，「已經不知道，這個判決到底是不是遲來的正義還是公道了。」

劉茂群回顧一年來心路歷程表示，這一年多為了捍衛清白所奔走的過程，是她心裡永遠的痛，想起當年擔任民意代表時服務奉獻、造福地方的雄心壯志，對比今天的官司，不禁悲從中來、感慨萬千。

劉形容這次的賄選官司是她面臨這一輩子以來最大人生危機，壓力也是如此巨大，但她無所畏懼、勇敢面對，為維護名譽而戰，並說「刑事判決無罪只是開端，後面還有更艱鉅的挑戰」，等著她去克服。未來也會用最好的服務，回饋市民認同、肯定及支持。

劉茂群說，自己午夜夢迴之際，自己想到禪宗六祖惠能「菩提本無樹、明鏡亦非台、本來無一物、何處惹塵埃」的幾句話後對官司釋懷，「感謝司法還我公道，未來仍將深切自省」。

劉茂群賄選官司刑事一審判決無罪，檢方將提上訴，至於民事部分，去年10月底，法院審酌其致贈蘋果禮盒價值超越一般發送的扇子、面紙等應屬賄選，一審判她當選無效，劉茂群再提上訴，一般而言民事二審將會在半年內宣判，預料今年四月會有結果，也攸關劉茂群是否能保住市議員資格，若二審結果仍不樂觀，依照選罷法規定，將由該區落選頭段樹文遞補。

桃園市議員7連霸議員劉茂群一年來飽受賄選官司煎熬，傍晚在臉書發文，詞句間難掩激動...
桃園市議員7連霸議員劉茂群一年來飽受賄選官司煎熬，傍晚在臉書發文，詞句間難掩激動心情，她說感謝法官明察秋毫，得知好消息後，眼眶不禁一陣濕潤，但也感嘆一年來煎熬與頻繁出庭，「已經不知道，這個判決到底是不是遲來的正義還是公道了。」圖／取自劉茂群臉書
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賄選當選無效選罷法

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