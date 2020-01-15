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共諜疑案共犯「刪通話記錄」 法官：向心夫婦繼續限境

2020-01-15 17:27聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

香港上市公司「中國創新」董事會主席向心夫婦，在台灣被檢方偵訊並限制出境。 圖／聯...
香港上市公司「中國創新」董事會主席向心夫婦，在台灣被檢方偵訊並限制出境。 圖／聯合報系資料照片
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牽動2020年總統大選的「王立強共諜案」，王立強透過媒體「咬」出共犯即中國創新投資公司行政總裁向心、龔青夫婦，台北地檢署分案查辦、限制夫婦2人出境、出海；向心、龔青委託律師提準抗告聲解除限境處分，台北地院審理參考檢方意見，今天駁回2人聲請。不得抗告。

向心、龔青去年被台北地檢署分案查辦違反國安法案，檢方並對他們限制出境、出海，向心、龔青分別於去年12月5日、12日聲請解禁，檢察官隨後開庭訊問2人，當庭諭知限境的原因，向心、龔青於是具狀向法院聲請撤銷檢察官所作的限境處分。

台北地院裁定指出，向心、龔青涉犯國安法嫌疑重大，目前由檢方偵辦，法官向檢察官調取案卷資料核閱、並函詢檢方意見，檢方回覆稱，向心、龔青持他國護照、居住於香港，且向心手機內有與通話對象共同刪除內容的行為，有滯留他國不歸、不按時到庭、與共犯串滅證可能。

檢察官另回覆法院稱，目前正積極偵查國安法案，而向心、龔青所涉及的犯罪，影響國家安全、社會安定及民主制度順利運行，如不能遵期到庭，勢必影響偵查，有限境必要。

根據檢方回覆意見，台北地院認為，國安法案有事證待查，向心、龔青持有香港護照、居住香港，在台無固定住居所，2人所涉為大陸地區指揮、發展組織犯的罪行，為有期徒刑7年以上重罪，有相當理由認為為他們有能力、動機於出境後滯留國外。

法官認為，有關向心提準抗告主張需返港執行公司業務、以避免公司或股東損失一事，以現今通訊科技發達情況，且向心未被限制通訊、行動自由，公司業務可以影、音通訊或委由他人處理，難以此做為撤銷限境處分的事由。

另外，龔青主張有返港就醫的需要，法官則認為，向心、龔青2017年8月迄今，入出台灣紀錄都高達20餘次，且在台灣購置多筆不動產，在台灣接受醫學美容，對台灣的生活及醫療環境熟悉，龔青以返港就醫作為撤銷限境的理由，也駁回。

國安法檢察官香港

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