議員送蘋果涉賄 法院認屬政治人物「正常生態」判無罪

桃園市七連霸資深市議員劉茂群前年大選指示呂姓助理到八德社區贈送700多元的蘋果禮盒給棟委，檢方去年2月依違反選罷法起訴。桃園地院審酌，劉、呂交付禮盒過程，未特別提到選舉，且劉過去就曾送葡萄、柚子，未悖離社會尺度，屬於民主政治人物的「正常生態」，判處劉、呂均無罪，可上訴，劉茂群得知判決結果，表示感謝法官還她清白。

檢方起訴指出，劉茂群（58歲）2018年6月6日先花2萬8000元向水果行買了39盒蘋果禮盒，當天再指示呂姓女助理，假託祝賀社區管委會當選為由，到八德陸光四村贈送，同時尋求選民支持，呂贈送時會穿劉服務處競選背心並遞上名片，但訊時劉矢口否認，表示有交代呂不能提到選舉。

檢方認為，近年選舉激烈，候選人常在選務機關發布選舉公告前就對有投票權人行賄，若相關法令無從加以規範處罰，無異鼓勵賄選者提前為之，因此就算行賄時尚未發布選舉公告、未登記，犯罪要件就已構成，而劉送的價值700元蘋果，顯是經濟實惠之物，偵結依賄選罪嫌起訴劉、呂。

合議庭審酌，經勘驗證人對話錄音，發現並未提到「票投劉茂群」，另是否有「請給予劉茂群議員多多支持」之語也有疑義，也有證人說，該水果禮盒不會影響他投票意願，不會覺得是拿來買票的，呂女交付時也沒提到選舉，只有1張名片，院方認為該禮盒上不足以動搖投票意向。

另根據其他30多名證人證詞，呂女依劉指示送禮盒過程，並無競選、助選言詞舉措，和一般競選活動多以各種方式極力推薦特定候選人，懇請受贈之人支持顯有異，且受贈禮盒之人也有不具投票資格者，甚至還有人收到禮不知送的人是誰，或為何要送蘋果禮盒。

也有人說，劉2016年到陸光四村社區服務，歷來就有祝賀當選棟委送葡萄禮盒，逢年過節送柚子，生日送蛋糕等，這次的蘋果禮盒價格非高出以往許多，也未悖離一般社會尺度，可謂是民主政治、開放社會下民間社團或政治人物的「正常生態」，難認劉主觀有行賄犯意，判劉茂群、呂女無罪。

另外民事部分，因檢方起訴時就已一併向桃園地院民事庭提當選無效之訴，法院審酌，劉致贈的蘋果禮盒價值700多元，經濟效益、實用性遠超過一般發送的扇子、帽子，小包面紙等物，客觀上具有足以動搖該社區選民投票意向的效用。