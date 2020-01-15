親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中常會再翻盤！推舉林榮德擔任代理主席

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

議員送蘋果涉賄 法院認屬政治人物「正常生態」判無罪

2020-01-15 16:53聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市七連霸資深市議員劉茂群前年大選指示呂姓助理到八德社區贈送700多元的蘋果禮盒給棟委，檢方去年2月依違反選罷法起訴。桃園地院審酌，劉、呂交付禮盒過程，未特別提到選舉，且劉過去就曾送葡萄、柚子，未悖離社會尺度，屬於民主政治人物的「正常生態」，判處劉、呂均無罪，可上訴，劉茂群得知判決結果，表示感謝法官還她清白。

檢方起訴指出，劉茂群（58歲）2018年6月6日先花2萬8000元向水果行買了39盒蘋果禮盒，當天再指示呂姓女助理，假託祝賀社區管委會當選為由，到八德陸光四村贈送，同時尋求選民支持，呂贈送時會穿劉服務處競選背心並遞上名片，但訊時劉矢口否認，表示有交代呂不能提到選舉。

檢方認為，近年選舉激烈，候選人常在選務機關發布選舉公告前就對有投票權人行賄，若相關法令無從加以規範處罰，無異鼓勵賄選者提前為之，因此就算行賄時尚未發布選舉公告、未登記，犯罪要件就已構成，而劉送的價值700元蘋果，顯是經濟實惠之物，偵結依賄選罪嫌起訴劉、呂。

合議庭審酌，經勘驗證人對話錄音，發現並未提到「票投劉茂群」，另是否有「請給予劉茂群議員多多支持」之語也有疑義，也有證人說，該水果禮盒不會影響他投票意願，不會覺得是拿來買票的，呂女交付時也沒提到選舉，只有1張名片，院方認為該禮盒上不足以動搖投票意向。

另根據其他30多名證人證詞，呂女依劉指示送禮盒過程，並無競選、助選言詞舉措，和一般競選活動多以各種方式極力推薦特定候選人，懇請受贈之人支持顯有異，且受贈禮盒之人也有不具投票資格者，甚至還有人收到禮不知送的人是誰，或為何要送蘋果禮盒。

也有人說，劉2016年到陸光四村社區服務，歷來就有祝賀當選棟委送葡萄禮盒，逢年過節送柚子，生日送蛋糕等，這次的蘋果禮盒價格非高出以往許多，也未悖離一般社會尺度，可謂是民主政治、開放社會下民間社團或政治人物的「正常生態」，難認劉主觀有行賄犯意，判劉茂群、呂女無罪。

另外民事部分，因檢方起訴時就已一併向桃園地院民事庭提當選無效之訴，法院審酌，劉致贈的蘋果禮盒價值700多元，經濟效益、實用性遠超過一般發送的扇子、帽子，小包面紙等物，客觀上具有足以動搖該社區選民投票意向的效用。

另比對多名證人、相關資料，足認劉茂群先前在陸光四村社區管委改選時，並未向改選後棟委致贈水果禮盒，可見劉送禮行為和社會風氣、慣例或節慶無關，應屬賄選，去年10月31日判處劉當選無效，劉已提上訴。

劉茂群（右2）送蘋果禮盒被依檢方違反選罷法起訴，桃園地院今判劉無罪。圖／報系資料...
劉茂群（右2）送蘋果禮盒被依檢方違反選罷法起訴，桃園地院今判劉無罪。圖／報系資料照
分享

投票賄選

延伸閱讀

蘋果不願解鎖罪犯手機 川普推文怒批

苗縣南庄鄉長被控當選無效 台中高分院判當選無...

八德掩埋場飄異味 里長：盼啟用焚化爐

新焚化爐還在蓋…八德掩埋場 10萬噸垃圾散惡...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

共諜疑案共犯「刪通話記錄」 法官：向心夫婦繼續限境

2020-01-15 17:27

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

2020-01-15 16:10

百年古蹟飯店遭指「吸金」 飯店澄清：經營團隊早換人

2020-01-15 15:23

標不動產洩底價落標？行政執行署開放「通訊投標」

2020-01-15 16:48

受刑人常被檢查生殖器提告求償 法官駁回：依法行政

2020-01-15 15:10

替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

2020-01-15 14:37

脫逃印尼移工充當人蛇 剝削同鄉將錢匯回買豪宅

2020-01-15 14:36

社會勞動人協助打掃 苗檢體現柔性司法

2020-01-15 14:35

三溫暖排汙惡臭 大樓挨罰3萬

2020-01-15 14:34

他42歲就當上阿公 在監漫漫長夜曾思念家人抱頭痛哭

2020-01-15 13:15

連千毅「家法」手段曝光 竟因小弟與他女性友人親密

2020-01-15 13:13

2月1日起開辦不動產通訊投標 台南分署：省時又方便

2020-01-15 13:03

控訴電磁波害死爸爸 他在病房滑手機竟挨告傷害致死

2020-01-15 12:58

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47

竹東鎮長補選 檢方查賄工作啟動

2020-01-15 12:47

陳盈潔不認教唆罪 意外爆「康康也有打營養針」

2020-01-15 12:39

帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

2020-01-15 12:19

人夫酗酒長期家暴 持刀掐脖企圖殺死老婆

2020-01-15 11:58

周玉蔻遭王炳忠指「誹謗慣犯」 她回：邏輯好笑

2020-01-15 11:50

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45

花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10

新竹分署通訊與現場投標雙軌並行 便民政策上路

2020-01-15 09:42

老闆恐嚇若不嘿咻就提告 檳榔西施不諳法律遭玷辱

2020-01-15 07:36

美容課半途解約 判還部分費用

2020-01-15 00:52

警收賄不包庇 砂石業舉發

2020-01-15 00:46

退役中校涉共諜 判6月 可易科罰金

2020-01-15 00:44

孫道存 交保過年去

2020-01-15 00:38

二審逆轉！南庄鄉長邱梓增 當選無效定讞

2020-01-14 23:43

獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他

2020-01-14 20:03

「迷因力量」粉專發文要柯文哲死 挨告煽惑他人犯罪

2020-01-14 17:40

涉放火燒台灣民政府 李承龍二審改判9月

2020-01-14 16:36

投資醫美保證獲利吸金上億 負責人等7人遭起訴

2020-01-14 15:10

分屍主嫌從小受虐誓言不要再回監獄 死者家屬認屍痛哭

2020-01-14 14:37

為讓國人安心過年 海巡誓師威力大掃蕩

2020-01-14 14:34

中影附隨組織案 法官將釐清法條「推定」不當黨產效力

2020-01-14 13:56

花心男友1妻3妾 小5批「1隻鳥捅4個洞」被判拘役

2020-01-14 13:55

2歲男童關廁所活生生餓死 檢方請求法學教授鑑定

2020-01-14 13:33

獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦獲不罰

2020-01-14 13:24

她終止72萬多元美容課程 法院判業者應退63萬

2020-01-14 13:03
看更多

熱門文章

老婆婆錢不夠便當店員臉臭 正義姊怒：都算我的

2020-01-14 20:38

空軍男士官、女兵失聯 陳屍大崗山產業道路轎車內

2020-01-14 20:23

高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

2020-01-15 12:03

韓粉刺青挺韓國瑜 敗選後網友提解套方法

2020-01-14 19:58

國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償

2020-01-14 19:55

入伍生操練熱衰竭身亡 陸軍司令部確定要賠476萬元

2020-01-15 12:40

悲慘童年…分屍案凶嫌 無言的一生

2020-01-15 00:31

送保母照顧才4天 高雄二月大男嬰死亡

2020-01-15 01:24

質疑蔡英文博士論文不存在 彭文正提告今敗訴

2020-01-15 16:10

嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦

2020-01-14 21:21

老闆恐嚇若不嘿咻就提告 檳榔西施不諳法律遭玷辱

2020-01-15 07:36

花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10

媽曝兒睡姿「太奇葩」 單腳懸空都沒醒網笑翻： 這個不讚不行！

2020-01-14 18:25

直播主之亂偵結…雄檢起訴連千毅等27人 建請強制工作3年

2020-01-15 12:17

泰國殺陸籍妻箱屍案 嫌犯是台灣通緝犯

2020-01-15 14:20

到好市多換輪胎 10天後高架橋上胎皮噴飛、板金凹洞

2020-01-14 19:51

獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他

2020-01-14 20:03

男嬰窒息相驗無外傷 阿公嘆抱到冷冰冰

2020-01-15 12:02

高雄塑膠原料丙二酚倉庫火警 疑人為操作不當造成

2020-01-14 18:06

「歡迎光臨MY縫」 人妻抓包老公和小三傳鹹濕訊息

2020-01-15 12:05

男嬰在保母房內沒了氣息 送醫不治

2020-01-14 22:27

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47

影／台南警方防搶演練 女警扮火辣女飛車族吸睛

2020-01-15 13:20

快過年了別跟荷包過不去！ 中市區間測速今開始取締

2020-01-15 10:47

帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

2020-01-15 12:19

亞力山大詐欺案入獄 唐雅君10年翻身重回健身業

2020-01-15 13:00

影／台南輪胎廠大火上午撲滅晚上死灰復燃 惡臭四溢

2020-01-14 19:36

宜蘭男自稱有特殊性需求 四度來台北強摸女子下體遭逮

2020-01-14 22:55

高雄工廠倉庫清晨大火漫刺鼻燒焦味 市府發布空品警示

2020-01-15 08:44

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45

替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

2020-01-15 14:37

瞪一眼就拿球棒活活打死人 火爆男殺人罪判22年

2020-01-15 13:56

華航副機師去年慘死國道 檢察官查出是競速起訴BMW駕駛

2020-01-15 14:41

疑感情不順 男士官、女兵輕生

2020-01-15 00:41

楠梓鐵皮倉庫竄大火黑煙 庫房塌陷驚險

2020-01-15 09:19

為了績效 新北警竟找毒蟲合作騙搜索票

2020-01-15 15:22

老婆和只穿內褲的小王「洽談公事」 人夫求償贏了！

2020-01-15 12:42

周玉蔻遭王炳忠指「誹謗慣犯」 她回：邏輯好笑

2020-01-15 11:50

大火濃煙惡臭學校閉門窗 立委批高雄市府應變慢

2020-01-15 11:12

消防小隊長帶頭千杯又千杯 南投消防局：如屬實將嚴懲

2020-01-15 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top