標不動產洩底價落標？行政執行署開放「通訊投標」
法務部行政執行署突破法院僅有部分案件可通訊投標的限制，自今年農曆年後，開放用「通訊投標」方式標購不動產，怕黑道圍標、身分敏感、不願露臉的人不用擔心被別人知道競標，更不必擔心在現場投標或填寫標單投標書時，因內容被偷窺導致落標。
法務部今天舉辦與媒體茶敘，部長蔡清祥正好生日，蔡清祥說，行政執行署是有創意的單位，之前設計吉祥物「拍寶」就引起小朋友注意；蔡說，執行署成立不到20年，為國庫徵起5500億元欠稅費，執行人員秉持「公義、關懷」原則，對欠稅大戶不手軟，但對弱勢協助解決問題。
行政執行署署長林慶宗說，去年行政執行署徵金額為257億元，比去年多12億元，績效成長約6%；副署長陳盈錦說，全國13分署都有專用的投標信箱，通訊投標效果與現場投標一樣，之前台南分署在拍賣透天厝時遇黑道圍標，如以通訊投標標購不動產，即可避免這種事情發生。
行政執行署指出，有關通訊投標的方法，執行分署會先公告，有意投標者可免費自執行分署網站下載通訊投標文件，填妥資料並檢附應備文件，將標封貼在信封上，於規定期限內寄到指定郵局的信箱，執行分署去郵局取標、或將通訊投標書投入標匭的過程，都有政風人員監督、公開朗讀、公開錄影，全程公開、透明。
留言