百年古蹟飯店遭指「吸金」 飯店澄清：經營團隊早換人

台北城大飯店號稱斥資五億改裝，是台灣首家古蹟旅館。 記者張宏業／攝影 分享 facebook 近來媒體報導「台北城大飯店」違法吸金，成為「黑道吸金總部」，台北城大飯店今天發布聲明指出，台北城大飯店涉及違法吸金一事，都是在前董事長林原廣任內發生之事，飯店已在去年7月1日轉換經營權，現有經營團隊與林原廣無關係，林原廣也不代表台北城大飯店，希望外界不要再將兩者混為一談。

台北城大飯店聲明指出，「本公司自2019年7月1日起，自前經營者林原廣先生處取得台北城大飯店經營權後，新經營團隊念茲在茲的都是如何將台北城大飯店經營得更上軌道，也期許可為台灣飯店業帶來新氣象。」

聲明指出，新經營團隊為－台北城飯店管理顧問股份有限公司，主要是為呼應飯店名稱－台北城大飯店，這間屹立於大稻埕的古蹟飯店，「然外界仍有許多人將本公司與林原廣先生所設台灣印象飯店股份有限公司所管理的台北城大飯店混為一談，徒增困擾！」

聲明指出，近日媒體報導，台北城大飯店涉及違法吸金一事，特此鄭重聲明，其行為皆為前董事長林原廣先生經營時所發生之情事，事實真相為何與該公司無涉，因已進入司法調查程序，不予評論，但如有需配合調查之事，定當全力配合。

聲明表示，台北城飯店管理顧問股份有限公司自2019年7月1日起，由董事長李承仲帶領所有團隊成員，負責台北城大飯店所有營運。現有經營團隊與林原廣先生全無關係，林原廣先生不代表台北城大飯店，且其在外所做一切行為皆與台北城大飯店無關，亦與台北城飯店管理顧問股份有限公司無關。