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受刑人常被檢查生殖器提告求償 法官駁回：依法行政

2020-01-15 15:10聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中監獄受刑人阿榮（化名）指控遭李姓管理員凌虐，指出李常對他大吼大叫、罰站、罰靜坐，叫雜役服務員毆打他，還常檢查他的生殖器，向法院請求損害賠償，要求李賠償50萬元，李否認凌虐，而阿榮也無法提出證據，法官查出監所為防範受刑人遭性侵害、凌虐，每月依法檢查受刑人的生殖器有無入珠，此乃依法行政，遂將全案駁回。可上訴二審。

阿榮指控，李姓管理員對他在監的生活起居，均以特殊手段對他施以凌虐管理，且對他大吼大叫、罰站、罰靜坐，稍有不合其意，即叫雜役服務員毆打他，並就他腳部抖動，常故為叫罵，還對他的生殖器常為檢查。

阿榮曾向獄方申訴，反遭書寫自白書、悔過書的處分。致他的身體權、人格權、名譽權受有損害，因此提起損害賠償，請求李姓管理員賠償新台幣50萬元及登報道歉。

李姓管理員否認凌虐，指出阿榮在中監服刑期間，曾對管理不滿進而投訴，但經政風室查明，認阿榮的投訴，均無理由；阿榮因情緒控制能力不佳，與同工場的其他受刑人相處不睦，屢次違規，有輔導記錄與違規記錄檔案可查。

如遇阿情緒激動時，會請他先到一旁站立或坐下，以便與其他受刑人隔離，等他情緒穩定後再回座位。阿榮因情緒控制能力不佳，對李的管理或服務員行為，如不合其意，即控訴服務員對他毆打，但監獄工場與舍房的24小時監視錄影，均未曾發現有服務員毆打他。

至於李姓員每月依法檢查受刑人的生殖器有無入珠，此乃依法行政，且是對全工場的受刑人均為檢查，而非針對阿榮個人，但常態不耐煩且不願配合接受檢查，李僅予勸說，並無吼叫與虐待情事。

法官審酌，阿榮固指控遭管理員不當凌虐。但未提出證據證明，遂以無證據證明凌虐犯行。從而，阿榮以身體權、人格權、名譽權受被告不法侵害為由，訴請李姓管理員賠償50萬元及登報道歉等語，於法無據。予以駁回。

受刑人阿榮指控遭李姓管理員凌虐，指出李常對他罰站、罰靜坐，叫雜役服務員毆打他，還...
受刑人阿榮指控遭李姓管理員凌虐，指出李常對他罰站、罰靜坐，叫雜役服務員毆打他，還常檢查他的生殖器，請求損害賠償，法官查出監所為防範受刑人遭性侵害、凌虐，每月依法檢查受刑人的生殖器有無入珠，此乃依法行政，遂將全案駁回。圖／本報資料照
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受刑人監獄性侵

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