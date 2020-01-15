替韓國瑜打101分被網罵翻 藍議員告10人結果出爐

國民黨高雄市議員王義雄去年5月在議會質詢，讚許市長韓國瑜執政「6顆星、101分」，更要求列席官員起立鼓掌，引發不少網友到他臉書留言砲轟「舔韓舔起來」等語。王義雄氣得怒告10網友公然侮辱、誹謗罪，不過高雄地檢署偵查認為，縱使用字尖酸刻薄，仍應屬對公共事務發表評論，屬言論自由，不起訴處分。

王義雄提告指出，10名網友去年5月14日期間的留言已損害他名譽，包括楊姓女子留言「那來的政績，爛國民黨，還101分，不要臉透了，高雄市民成為全台恥笑的市民，國民黨應該被消滅才對」、曾姓男子留言「現在國民黨的政治人物真噁心，明明都看不起韓草包，還舔的那麼厲害，真噁爛」、劉姓男子留「真噁心」、陳姓男子留「只會捧懶X，睜眼說瞎話」、張姓男子留「舔韓舔起來，噁心的質詢」等。

檢警陸續傳喚10名網友到案後，楊女辯稱「我只是希望高雄市能更進步」，劉姓男子認為「不該請局處首長有中國領袖式奉承」，陳姓男子稱「覺得王議員做這些事情是逢迎拍馬屁的舉動」等語，全否認有妨害名譽的意圖。

檢方查出，王義雄在去年5月14日上午質詢韓國瑜時，確實為施政成績打了101分之滿意分數，隨即要求在場高雄市政府各局處長等官員為韓鼓掌，認定這10名網友留言動機，都是對此質詢表現不滿。