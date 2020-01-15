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脫逃印尼移工充當人蛇 剝削同鄉將錢匯回買豪宅

2020-01-15 14:36聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

印尼籍女移工「阿娣」在失聯15年後，搖身一變為人蛇，專騙同鄉以工作或半工半讀名義來台灣從事勞務，除了限制行動還剝削工錢，將錢匯回印尼蓋豪宅，移民署彰化縣專勤隊及彰化縣警察局員林分局接獲檢舉，發現至少500人受害，將「阿娣」查獲移送法辦，台中地方法院依人口販運防制法及刑法加重詐欺取財罪將她判刑1年4月。

移民署彰化縣專勤隊指出，「阿娣」是在台逾期近15年的失聯移工，辦案人員去年7月受理一名失聯移工自首案時，供出是透過「阿娣」委辦來台，立即組成專案小組調查，在她的住處取出數本帳冊及數支手機，翻開帳冊後，發現3年來，竟然有超過500名受害人，而且都是她的同鄉。

專案小組表示，「阿娣」發現失聯移工比較好騙，把腦筋動到印尼同鄉身上，由兒子在印尼與旅行社人蛇勾結，專門到偏遠農村招攬未曾出國的人，以來台合法工作或讀書可半工半讀，畢業後，還可以領取高額獎學金為幌子，誘騙父母賣田、賣牲畜甚至到處借錢，繳交高額的20萬元代辦費用，以觀光名義來台，卻從事非法打工。

一名被害人「弟弟」（化名）向專案人員哭訴指出，一下飛機就被帶到山上，關在一間3坪不到的小房間，進門後「阿娣」立刻把門上鎖，說要收5000元仲介費，裡面還有20多個也是印尼的同鄉，全部擠在一起，一天只吃1到2餐，全部的人分一條吐司或一鍋泡麵，運氣不好的沒有被派工，每天繼續收100元住宿費；被載去工作的人，時薪卻只有20到30元，其他都匯入「阿娣」指定帳戶。

專案人員指出，「阿娣」透過一名台籍王姓婦人長期協助，配合充當司機，將這些印尼人載往各地工作，這些年剝削同鄉所賺的錢陸續匯回印尼，在家鄉蓋豪宅，還幫兒子開了超商。

被害人被限制在窄小房間內。（被害人偷拍）
被害人被限制在窄小房間內。（被害人偷拍）
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被害人被限制在窄小房間內。（被害人偷拍）
被害人被限制在窄小房間內。（被害人偷拍）
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移民署彰化縣專勤隊查扣印尼失聯移工「阿娣」的帳冊，發現被害人達500人。照片／彰...
移民署彰化縣專勤隊查扣印尼失聯移工「阿娣」的帳冊，發現被害人達500人。照片／彰化縣專勤隊提供
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移民署彰化縣專勤隊查扣印尼失聯移工「阿娣」的帳冊，發現被害人達500人。照片／彰...
移民署彰化縣專勤隊查扣印尼失聯移工「阿娣」的帳冊，發現被害人達500人。照片／彰化縣專勤隊提供
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印尼移工

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