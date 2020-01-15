他42歲就當上阿公 在監漫漫長夜曾思念家人抱頭痛哭

台北監獄一連4天舉辦過年前面對面懇親，因持續放寬申請條件有近1000名收容人符合資格；阿浩因毒品案遭判刑30年，他感嘆年輕時「人牽牽不走，鬼牽跟著走」被毒品耽誤青春歲月，另名收容人圓仔42歲就當阿公，卻錯過女兒結婚生子重要階段，2人都認為家人不離不棄是最重要的精神支柱。

阿浩因過去因販賣一、二級毒品，一罪一罰下總共遭判刑30年有期徒刑，在台北監獄服刑已經12年，他說年輕時愛玩，國中都沒畢業就跟著朋友四處飆車、吸毒，根本不曾想到後果，結果第一次販毒就被抓，雖是初犯但涉及重罪，歷經偵、審過程，最後進到監獄才知道害怕。

「人牽牽不走，鬼牽跟著走」阿浩感嘆，以前太挺朋友，是非不分，盡是做一些壞事，轉眼間10幾年過去，自己也邁入40歲，失去自由的日子因為家人不離不棄，給他滿滿的關心才能度過，也利用時間在獄中完成國中、高中學歷。

阿浩的嫂嫂今也代表家人從彰化北上懇親，她認為做錯事就該面對，但也要讓阿浩知道家人一直都在，不能讓他等不到人，所以再遠都一定要定期來會面；阿浩也說，家人給他的愛都放在心裡，千言萬語都不足以表達，感謝他們給了自己希望，未來爭取假釋回歸社會。

另名收容人圓仔同樣因毒品案入獄，遭判刑18年現已執行8年多，他最有感自己心境的轉變，起初的絕望、失落，到漸漸調適心理，同時也在北監內完成高中學業，並參加藝術班培養繪畫、紙雕的興趣，同時也向家人證明自己在改變，不再是過去無所事事，不學好的那個人。

圓仔也說，他年輕早婚，今年才42歲但已經有3名成年的女兒，其中大女兒也結婚替他生了名孫子，自己40出頭就當了阿公，他的父母也成了曾祖父、曾祖母，一起照顧這名寶貝曾孫，一方面雖然欣慰，但也感嘆不能時時陪在女兒身邊，更錯過她們成長的人生重要階段。

他說，入獄時女兒才國中、國小，一轉眼就長大出嫁，但自己入獄服刑一再錯過，還好家人都會透過書信、會面懇親探望，讓他感受到依然存在的家庭溫暖；圓仔在北監直屬的主管也說，多年相處知道他本性不壞，年輕一時走偏，半夜睡覺時還會因思念家人忍不入痛哭。