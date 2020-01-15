連千毅「家法」手段曝光 竟因小弟與他女性友人親密

高雄地檢署偵辦「直播主之亂」查出連千毅涉嫌藉經營「蘭庭公司」，來吸收成員加入太陽會高雄分會，更發現連曾因小弟與他的女性友人太過親密，動「家法」蒙眼痛毆，還錄影傳上內部微信群組，以警告其他成員不要背叛或再犯；連也脅迫對他不利的言論要刪文或道歉，全依妨害自由罪嫌起訴。

據了解，連千毅已婚有孩子，該名引發他動私刑的女性友人，應非妻子，但是何種關係檢方也不多做說明。

檢方查出，連千毅疑不滿「蘭庭公司」謝姓員工與他的女性友人太過親密，去年4月間要求謝到直播倉庫後，連隨即指示4名小弟蒙住謝的雙眼，關押在倉庫1樓包廂內，強迫向他道歉外，另執行太陽會高雄分會「家法」，以球棒重擊謝的左手數10下，同時間旁邊還有人將「家法」全程錄影，交給連上傳到微信「蘭庭精品辦公室人員」群組，以警告其他成員不要背叛或再犯。

檢方另發現去年4到9月間，連千毅只要在網路發現網友對他或蘭庭公司，有嘲諷或不利的貼文、留言，會立即截圖該網友的臉書個人頁面、留言或貼文，發送到微信「蘭庭精品辦公室人員」群組內，親自或指派旗下員工去留言、發訊息，使該網友畏懼而刪除留言及貼文，甚至公開道歉。