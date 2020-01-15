控訴電磁波害死爸爸 他在病房滑手機竟挨告傷害致死

陳姓男子不滿另名湯姓男子在醫院病房內使用手機，認為電磁波干擾父親呼吸器訊號，導致爸爸傷勢加重死亡，控告湯重傷害致死罪嫌，湯則喊冤沒人告知病房不能用手機，並無要傷害陳父的意思；檢方認為，現今電磁波是否影響人體健康、程度為何仍不得而知，處分不起訴。

陳指控，湯去年4月23日晚上8點多，明知病房內禁止使用手機，卻仍開啟視訊通話，導致手機的電磁波影響父親呼吸器訊號，造成傷勢加重最終死亡，認為傷涉犯傷害重傷害致死罪嫌。

檢方訊時，湯堅決否認犯行，邊稱他當時要去探望阿姨，走進去時雖然有用手機但沒有開視訊，也沒人告知為何不能在病房使用手機，他也不認識陳男的爸爸，並沒有要藉由手機傷害對方的意思。

陳則說，依照他個人認知，手機電磁波對人體或儀器有一定的影響，但他沒有其他證據可以證明或聲請調查；檢方認為，陳男僅單一指述，且醫院員工也說，病房雖有規定不宜使用手機，但僅是勸導性質而非強制規定。

因此，湯在病房內短暫使用手機，是否會造成被害人重傷害致死結果已有存疑，加上手機電磁波對人體具體影響為何，需要達到何種強度才會干擾儀器進而導致人體健康傷害等，直到目前為止尚未有充足且明確的科學論證。