台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

台大學生許哲榕認為蔣介石銅像代表威權，漆潑銅像右前馬腳、刀鋸銅像左前馬腳被訴，他辯稱，是為了轉型正義。台北地院認為，蔣介石曾是政大校長，銅像是政大所有，許的表現自由權與政大財產權無高低分別，依毀損罪判許拘役45日，得易科罰金4萬5000元。可上訴。

去年2月22日凌晨2時許，許哲榕前往政大後山校區，以橘色油漆潑灑蔣介石銅像的右前馬腳，再持軍刀鋸將銅像的左前馬腳鋸斷，政大提告，台北地檢署將許依毀損罪嫌起訴。

許哲榕辯稱，銅像代表威權遺緒，銅像的馬腳代表威權時代的軍統局、中統局及特務機關，銅像至今設於大學校園，代表校方捍衛不義，毀損銅像是為喚醒社會對轉型正義的支持，屬政治性高價值理論，應受憲法更高程度的保障，有超法規阻卻違法事由。

法官認為，政大享有高度自治權，對財產的管理、處分與私人無異，同樣受憲法財產權的保障；許哲榕欲傳達促請社會支持轉型正義雖有正當性，不過，蔣介石除曾擔任總統外，也擔任過政大校長，蔣介石不同職務期間的褒貶不一，難以歸於一元。

法官審案認為，有人覺得蔣介石是威權象徵及不義代表者，也有人覺得蔣介石是國家偉人，這是多元民主社會的現象；現今網路發達，許哲榕可透過網路平台發揮影響力，他捨此不為，以毀損別人器物傳達言論，極容易遭不同意見者解讀成挑釁。

法院調查，政大修復蔣介石銅像本身，已支出至少11萬8640元，許哲榕所毀損的銅像除作擺設外，另因蔣介石是政大首任校長，於身分上有不同意義，因此，政大的蔣介石銅像與一般用來緬懷蔣介石曾是國家領袖的銅像不一樣，政大要在校園設銅像，外界應予尊重。

判決指出，轉型正義是民主法治國家的重要價值，鑑於我國人權史，推動轉型正義尤屬重要任務，甚至國家已立專法促轉條例為之，都屬於困難課題，稍有不慎，即淪為報復及激化仇恨的工具，致所揮劍指向不義者，暗黑陰影已悄然壓下劍鋒之光芒。