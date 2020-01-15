親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

評／越南、新加坡轉向 圍堵中共新戰略聯盟成形

誰的恐怖份子？蘇萊曼尼之死將引爆美伊大戰？

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

台大學生許哲榕認為蔣介石銅像代表威權，漆潑銅像右前馬腳、刀鋸銅像左前馬腳被訴，他辯稱，是為了轉型正義。台北地院認為，蔣介石曾是政大校長，銅像是政大所有，許的表現自由權與政大財產權無高低分別，依毀損罪判許拘役45日，得易科罰金4萬5000元。可上訴。

去年2月22日凌晨2時許，許哲榕前往政大後山校區，以橘色油漆潑灑蔣介石銅像的右前馬腳，再持軍刀鋸將銅像的左前馬腳鋸斷，政大提告，台北地檢署將許依毀損罪嫌起訴。

許哲榕辯稱，銅像代表威權遺緒，銅像的馬腳代表威權時代的軍統局、中統局及特務機關，銅像至今設於大學校園，代表校方捍衛不義，毀損銅像是為喚醒社會對轉型正義的支持，屬政治性高價值理論，應受憲法更高程度的保障，有超法規阻卻違法事由。

法官認為，政大享有高度自治權，對財產的管理、處分與私人無異，同樣受憲法財產權的保障；許哲榕欲傳達促請社會支持轉型正義雖有正當性，不過，蔣介石除曾擔任總統外，也擔任過政大校長，蔣介石不同職務期間的褒貶不一，難以歸於一元。

法官審案認為，有人覺得蔣介石是威權象徵及不義代表者，也有人覺得蔣介石是國家偉人，這是多元民主社會的現象；現今網路發達，許哲榕可透過網路平台發揮影響力，他捨此不為，以毀損別人器物傳達言論，極容易遭不同意見者解讀成挑釁。

法院調查，政大修復蔣介石銅像本身，已支出至少11萬8640元，許哲榕所毀損的銅像除作擺設外，另因蔣介石是政大首任校長，於身分上有不同意義，因此，政大的蔣介石銅像與一般用來緬懷蔣介石曾是國家領袖的銅像不一樣，政大要在校園設銅像，外界應予尊重。

判決指出，轉型正義是民主法治國家的重要價值，鑑於我國人權史，推動轉型正義尤屬重要任務，甚至國家已立專法促轉條例為之，都屬於困難課題，稍有不慎，即淪為報復及激化仇恨的工具，致所揮劍指向不義者，暗黑陰影已悄然壓下劍鋒之光芒。

判決說，促轉條例且規定需以獨立機關推動、不允准以私力擅為，許哲榕已破壞校園安寧、干涉政大師生對校園事務的自決，考量他不認罪、未與政大和解，依法判刑。

政大校園的蔣公銅像。本報資料照片
政大校園的蔣公銅像。本報資料照片
分享

政大轉型正義促轉條例

延伸閱讀

問題就出在蔣家！她爆蔣友柏婚變驚人內幕

蘇貞昌為鄭宏輝助選 蘇：過去蔣介石不必向人民...

【重磅快評】滲透到家門口就立法 那該幫蔣介石...

經國日記 蔣公審讀有功

相關新聞

花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10

他42歲就當上阿公 在監漫漫長夜曾思念家人抱頭痛哭

2020-01-15 13:15

連千毅「家法」手段曝光 竟因小弟與他女性友人親密

2020-01-15 13:13

2月1日起開辦不動產通訊投標 台南分署：省時又方便

2020-01-15 13:03

控訴電磁波害死爸爸 他在病房滑手機竟挨告傷害致死

2020-01-15 12:58

竹東鎮長補選 檢方查賄工作啟動

2020-01-15 12:47

陳盈潔不認教唆罪 意外爆「康康也有打營養針」

2020-01-15 12:39

帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

2020-01-15 12:19

人夫酗酒長期家暴 持刀掐脖企圖殺死老婆

2020-01-15 11:58

周玉蔻遭王炳忠指「誹謗慣犯」 她回：邏輯好笑

2020-01-15 11:50

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45

新竹分署通訊與現場投標雙軌並行 便民政策上路

2020-01-15 09:42

老闆恐嚇若不嘿咻就提告 檳榔西施不諳法律遭玷辱

2020-01-15 07:36

美容課半途解約 判還部分費用

2020-01-15 00:52

警收賄不包庇 砂石業舉發

2020-01-15 00:46

退役中校涉共諜 判6月 可易科罰金

2020-01-15 00:44

孫道存 交保過年去

2020-01-15 00:38

二審逆轉！南庄鄉長邱梓增 當選無效定讞

2020-01-14 23:43

獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他

2020-01-14 20:03

「迷因力量」粉專發文要柯文哲死 挨告煽惑他人犯罪

2020-01-14 17:40

涉放火燒台灣民政府 李承龍二審改判9月

2020-01-14 16:36

投資醫美保證獲利吸金上億 負責人等7人遭起訴

2020-01-14 15:10

分屍主嫌從小受虐誓言不要再回監獄 死者家屬認屍痛哭

2020-01-14 14:37

為讓國人安心過年 海巡誓師威力大掃蕩

2020-01-14 14:34

中影附隨組織案 法官將釐清法條「推定」不當黨產效力

2020-01-14 13:56

花心男友1妻3妾 小5批「1隻鳥捅4個洞」被判拘役

2020-01-14 13:55

2歲男童關廁所活生生餓死 檢方請求法學教授鑑定

2020-01-14 13:33

獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦獲不罰

2020-01-14 13:24

她終止72萬多元美容課程 法院判業者應退63萬

2020-01-14 13:03

南投鵝肉店食物中毒致30多人不適 負責人遭判拘役55天

2020-01-14 13:00

神鬼店員大膽狂偷17萬點數 抓包後得不償失...賠22萬元

2020-01-14 12:54

選舉替人測電箱溫度 「不投歹勢」里長當選無效

2020-01-14 12:33

情侶相約輕生 他澆熄炭火溺死昏迷女友判關5年

2020-01-14 12:29

台中市警務員涉貪起訴 台中市警局：已停職待司法確定

2020-01-14 12:17

女子網路熱戀華裔男誤為真愛 被騙26萬愛情一場空

2020-01-14 11:56

中市警兩線兩星警務員 向砂石業者收賄70萬被訴

2020-01-14 11:36

高雄警員捲包庇賭博電玩 遭控收80萬大逆轉無罪

2020-01-14 11:04

司法外交、掃毒成果豐碩 法務部：這五大系統同心

2020-01-14 11:01

統促黨員放火燒台灣民政府 李承龍二審改判9月徒刑

2020-01-14 10:59
看更多

熱門文章

老婆婆錢不夠便當店員臉臭 正義姊怒：都算我的

2020-01-14 20:38

空軍男士官、女兵失聯 陳屍大崗山產業道路轎車內

2020-01-14 20:23

縣府秘書陪傅崐萁謝票 不慎摔落宣傳車送醫急救

2020-01-14 13:45

韓粉刺青挺韓國瑜 敗選後網友提解套方法

2020-01-14 19:58

高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

2020-01-15 12:03

公司尾牙吃這個好心酸 網友不信：這是晚餐吧？

2020-01-14 17:15

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

2020-01-14 15:29

國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償

2020-01-14 19:55

她出嫁不丟扇改丟衝鋒槍 友笑：不要常常撿到槍

2020-01-14 14:37

悲慘童年…分屍案凶嫌 無言的一生

2020-01-15 00:31

基隆港驚見男屍漂流 家人稱已離家10多年「不知為何落海」

2020-01-14 13:27

送保母照顧才4天 高雄二月大男嬰死亡

2020-01-15 01:24

住家附近就有！全聯過年必備「神肉」 網友：吃過就回不去

2020-01-14 15:49

獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦獲不罰

2020-01-14 13:24

分屍主嫌從小受虐誓言不要再回監獄 死者家屬認屍痛哭

2020-01-14 14:37

嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦

2020-01-14 21:21

老闆恐嚇若不嘿咻就提告 檳榔西施不諳法律遭玷辱

2020-01-15 07:36

注意囉！金城鬧區路段將採自動偵測執法 3月起開單

2020-01-14 15:28

色堂哥硬上堂弟女友 她淚訴：像養隻狼在家

2020-01-14 15:30

二審逆轉！台中高分院判決南庄鄉長當選無效

2020-01-14 15:14

媽曝兒睡姿「太奇葩」 單腳懸空都沒醒網笑翻： 這個不讚不行！

2020-01-14 18:25

獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他

2020-01-14 20:03

到好市多換輪胎 10天後高架橋上胎皮噴飛、板金凹洞

2020-01-14 19:51

拿「帶走貓」逼老婆行房 色夫完事裸躺被警方當場抓

2020-01-14 17:10

花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10

高雄塑膠原料丙二酚倉庫火警 疑人為操作不當造成

2020-01-14 18:06

男嬰在保母房內沒了氣息 送醫不治

2020-01-14 22:27

道路有坑洞女子踩空骨折求償 基市府不認帳法官判要賠

2020-01-14 15:33

影／台南輪胎廠大火上午撲滅晚上死灰復燃 惡臭四溢

2020-01-14 19:36

宜蘭男自稱有特殊性需求 四度來台北強摸女子下體遭逮

2020-01-14 22:55

影／蘇貞昌屏東祖墳龍柏選前遭竊 地方熱議：破壞風水

2020-01-14 14:40

高雄工廠倉庫清晨大火漫刺鼻燒焦味 市府發布空品警示

2020-01-15 08:44

影／退伍情報官淪共諜 高院：領國家俸祿卻沒忠誠

2020-01-14 16:32

花心男友1妻3妾 小5批「1隻鳥捅4個洞」被判拘役

2020-01-14 13:55

疑感情不順 男士官、女兵輕生

2020-01-15 00:41

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45

參訪後變共諜 還LINE「奪島」戰術給退役軍官

2020-01-14 17:29

新城警分局演練防搶圍捕 「搶匪」員警仆街NG影片暴紅

2020-01-14 17:48

直播主之亂偵結…雄檢起訴連千毅等27人 建請強制工作3年

2020-01-15 12:17

男嬰窒息相驗無外傷 阿公嘆抱到冷冰冰

2020-01-15 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top