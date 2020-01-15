陳盈潔不認教唆罪 意外爆「康康也有打營養針」

資深藝人陳盈潔被控以妹妹陳郁心名義簽本票，向友人邱湖借款280萬元，台北地院依教唆偽造有價證券罪判她3年2月徒刑。陳盈潔上訴，高等法院今辯論終結，她仍堅稱無罪。審判長詢問雙方有無和解可能？提醒陳盈潔本案最輕本刑為3年以上徒刑，況且邱還可再告民事，她說「收入有限，沒什麼存款」。

陳盈潔開完庭後說，中風後不能再唱歌，較少跑通告，但「觀眾想見她」，她還是會上電視節目。她自認做人一向都很坦然，本案內情複雜。開庭時，陳盈潔有提到邱替人打「營養針」，她稱很多人給邱打，還說「康康也有」。

本件源自妹妹陳郁心所提確認本票債權不存在民事訴訟，陳乃嘉自首偽造本票。陳盈潔（67歲）以要在廈門從事演藝事業為由向男子邱湖商借200萬元，後來追加280萬元，邱認為金額不低，希望能有人作保。檢方指控，陳盈潔與姐姐陳乃嘉考慮後，以妹妹陳郁心名義在本票上簽字，被邱控偽造有價證券。陳乃嘉因偽造有價證券，遭桃園地院判刑1年7月，緩刑3年。

陳盈潔否認在本票上簽名，還說「舉頭三尺有神明啊！」。陳乃嘉在一審時作證，稱以前經常到邱家泡茶，當時是邱希望陳盈潔在本票上面簽上「陳郁心」的，她為此還跟陳盈潔吵了一架，之後決定自己簽上小妹「陳郁心」的名字，將法律責任攬下。北院認定陳盈潔教唆原無偽造本票犯意的陳乃嘉，陳乃嘉因而為偽造陳郁心署名而判刑。

高院開庭時，法官問陳盈潔「有沒有問姐姐怎麼順利拿到錢？」，她回答「沒有順利拿到錢，東扣西扣才拿4、50萬，還包括幫我『打針』的錢」。

邱湖今天到庭，他表示當時是陳盈潔一個人拿陳郁心的護照讓他對，這擺明就是要騙錢，況且至今一毛都沒還。審判長詢問陳盈潔，如果願意還錢，要如何償付？邱堅持至少要先還一半、140萬元，陳盈潔卻說「現在還要生活」。

審判長陳筱珮看到陳盈潔中風，說「也是可憐」，並說「有罪要坐牢，很慘哪」。

檢察官主張陳盈潔是以「刺激」的方式犯教唆罪，告訴人邱湖誤以為本票是陳郁心的才借款，這是詐欺取財的行為，原審量刑妥適；而一審判決未宣告沒收不法所得，但這筆錢應該沒收。