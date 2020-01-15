親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

評／越南、新加坡轉向 圍堵中共新戰略聯盟成形

誰的恐怖份子？蘇萊曼尼之死將引爆美伊大戰？

帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

2020-01-15 12:19聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

設備研發製造廠帆宣系統科技公司（6196）前研發經理王耀宗、技術科長余佳益，離職後設立振藤精密公司與轉往芮寶生醫任職的帆宣前設備組長林俊良，利用老東家原始設計圖，並以策展名義借用原型機，拆解後研發相同機器。台北地檢署今依違反營業祕密法將王、余、林，及芮寶經理陳彥良、芮寶生醫公司、振藤精密公司等6人起訴。

帆宣是台灣前三大半導體設備商，四大核心事業群包括代理銷售、工程設計、系統應用及研發製造，在鴻海集團內扮演重要設備供應、系統整合應用，有如「軍火供應」的關鍵性角色。

芮寶生醫是委託帆宣系統設計儀器的合作客戶，主要產品為核酸純化試劑與自動化儀器，銷售到全世界醫院單位、檢驗單位與分生實驗室。

檢方調查，王耀宗及余佳益、林俊良原先都在帆宣系統任職，從2017年起陸續離職。王、余兩人在同年5月成立振藤精密公司，由林俊良擔任董事，且林被芮寶生醫挖角，轉往新公司任職。

2018年8月間，芮寶生醫以參展名義，向帆宣系統借用「檢體萃取儀」，但帆宣發現歸還的儀器有被拆解過的痕跡，且同年10月間，負責製作零件的下游供應商向帆宣系統反映，振藤精密公司向廠商採購與帆宣系統「一模一樣」的零件，由於這種零件只有帆宣專有，直覺有異。

帆宣驚覺林俊良疑似夾帶公司原始設計圖及核心技術至新公司任職，可能導致商業機密外洩，帆宣為控管損失，因而提告。北檢蒐證多時後，去年7月9日指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談林俊良等兩名離職員工到案，複訊後各以5萬元、10萬元交保。

檢方搜索被告住處並查扣手機，發現王、余等人持有帆宣系統儀器的原始設計圖，且從王、余、林等人的手機通訊軟體紀錄，發現3人密集聯繫，向下游廠商採購的零件與帆宣原始設計相同。

雖然林俊良等人矢口否認，但檢方查獲原始設計圖，認為林等人涉嫌重大，今依違反營業祕密法起訴王耀宗、余佳益、林俊良、陳彥良及芮寶生醫公司、振藤公司等法人。

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片
分享

離職半導體

延伸閱讀

科技部通過9件園區投資案 國際生醫加速器在列

半導體廠加碼投資效應 帆宣今年營收看增10%

台中立委開票結果／素人博士莊競程搏倒沈智慧：...

遠航停飛 原訂27日抵台ATR飛機喊卡

相關新聞

花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10

他42歲就當上阿公 在監漫漫長夜曾思念家人抱頭痛哭

2020-01-15 13:15

連千毅「家法」手段曝光 竟因小弟與他女性友人親密

2020-01-15 13:13

2月1日起開辦不動產通訊投標 台南分署：省時又方便

2020-01-15 13:03

控訴電磁波害死爸爸 他在病房滑手機竟挨告傷害致死

2020-01-15 12:58

台大生毀政大蔣公像判刑 法官：轉型稍不慎淪報復工具

2020-01-15 12:47

竹東鎮長補選 檢方查賄工作啟動

2020-01-15 12:47

陳盈潔不認教唆罪 意外爆「康康也有打營養針」

2020-01-15 12:39

人夫酗酒長期家暴 持刀掐脖企圖殺死老婆

2020-01-15 11:58

周玉蔻遭王炳忠指「誹謗慣犯」 她回：邏輯好笑

2020-01-15 11:50

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45

新竹分署通訊與現場投標雙軌並行 便民政策上路

2020-01-15 09:42

老闆恐嚇若不嘿咻就提告 檳榔西施不諳法律遭玷辱

2020-01-15 07:36

美容課半途解約 判還部分費用

2020-01-15 00:52

警收賄不包庇 砂石業舉發

2020-01-15 00:46

退役中校涉共諜 判6月 可易科罰金

2020-01-15 00:44

孫道存 交保過年去

2020-01-15 00:38

二審逆轉！南庄鄉長邱梓增 當選無效定讞

2020-01-14 23:43

獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他

2020-01-14 20:03

「迷因力量」粉專發文要柯文哲死 挨告煽惑他人犯罪

2020-01-14 17:40

涉放火燒台灣民政府 李承龍二審改判9月

2020-01-14 16:36

投資醫美保證獲利吸金上億 負責人等7人遭起訴

2020-01-14 15:10

分屍主嫌從小受虐誓言不要再回監獄 死者家屬認屍痛哭

2020-01-14 14:37

為讓國人安心過年 海巡誓師威力大掃蕩

2020-01-14 14:34

中影附隨組織案 法官將釐清法條「推定」不當黨產效力

2020-01-14 13:56

花心男友1妻3妾 小5批「1隻鳥捅4個洞」被判拘役

2020-01-14 13:55

2歲男童關廁所活生生餓死 檢方請求法學教授鑑定

2020-01-14 13:33

獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦獲不罰

2020-01-14 13:24

她終止72萬多元美容課程 法院判業者應退63萬

2020-01-14 13:03

南投鵝肉店食物中毒致30多人不適 負責人遭判拘役55天

2020-01-14 13:00

神鬼店員大膽狂偷17萬點數 抓包後得不償失...賠22萬元

2020-01-14 12:54

選舉替人測電箱溫度 「不投歹勢」里長當選無效

2020-01-14 12:33

情侶相約輕生 他澆熄炭火溺死昏迷女友判關5年

2020-01-14 12:29

台中市警務員涉貪起訴 台中市警局：已停職待司法確定

2020-01-14 12:17

女子網路熱戀華裔男誤為真愛 被騙26萬愛情一場空

2020-01-14 11:56

中市警兩線兩星警務員 向砂石業者收賄70萬被訴

2020-01-14 11:36

高雄警員捲包庇賭博電玩 遭控收80萬大逆轉無罪

2020-01-14 11:04

司法外交、掃毒成果豐碩 法務部：這五大系統同心

2020-01-14 11:01

統促黨員放火燒台灣民政府 李承龍二審改判9月徒刑

2020-01-14 10:59
看更多

熱門文章

老婆婆錢不夠便當店員臉臭 正義姊怒：都算我的

2020-01-14 20:38

空軍男士官、女兵失聯 陳屍大崗山產業道路轎車內

2020-01-14 20:23

縣府秘書陪傅崐萁謝票 不慎摔落宣傳車送醫急救

2020-01-14 13:45

韓粉刺青挺韓國瑜 敗選後網友提解套方法

2020-01-14 19:58

高雄火災焦味瀰漫市區遭批通知慢半拍 韓國瑜現身火場

2020-01-15 12:03

公司尾牙吃這個好心酸 網友不信：這是晚餐吧？

2020-01-14 17:15

退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月

2020-01-14 15:29

國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償

2020-01-14 19:55

她出嫁不丟扇改丟衝鋒槍 友笑：不要常常撿到槍

2020-01-14 14:37

悲慘童年…分屍案凶嫌 無言的一生

2020-01-15 00:31

基隆港驚見男屍漂流 家人稱已離家10多年「不知為何落海」

2020-01-14 13:27

送保母照顧才4天 高雄二月大男嬰死亡

2020-01-15 01:24

住家附近就有！全聯過年必備「神肉」 網友：吃過就回不去

2020-01-14 15:49

獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦獲不罰

2020-01-14 13:24

分屍主嫌從小受虐誓言不要再回監獄 死者家屬認屍痛哭

2020-01-14 14:37

嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦

2020-01-14 21:21

老闆恐嚇若不嘿咻就提告 檳榔西施不諳法律遭玷辱

2020-01-15 07:36

注意囉！金城鬧區路段將採自動偵測執法 3月起開單

2020-01-14 15:28

色堂哥硬上堂弟女友 她淚訴：像養隻狼在家

2020-01-14 15:30

二審逆轉！台中高分院判決南庄鄉長當選無效

2020-01-14 15:14

媽曝兒睡姿「太奇葩」 單腳懸空都沒醒網笑翻： 這個不讚不行！

2020-01-14 18:25

獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他

2020-01-14 20:03

到好市多換輪胎 10天後高架橋上胎皮噴飛、板金凹洞

2020-01-14 19:51

拿「帶走貓」逼老婆行房 色夫完事裸躺被警方當場抓

2020-01-14 17:10

花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10

高雄塑膠原料丙二酚倉庫火警 疑人為操作不當造成

2020-01-14 18:06

男嬰在保母房內沒了氣息 送醫不治

2020-01-14 22:27

道路有坑洞女子踩空骨折求償 基市府不認帳法官判要賠

2020-01-14 15:33

影／台南輪胎廠大火上午撲滅晚上死灰復燃 惡臭四溢

2020-01-14 19:36

宜蘭男自稱有特殊性需求 四度來台北強摸女子下體遭逮

2020-01-14 22:55

影／蘇貞昌屏東祖墳龍柏選前遭竊 地方熱議：破壞風水

2020-01-14 14:40

高雄工廠倉庫清晨大火漫刺鼻燒焦味 市府發布空品警示

2020-01-15 08:44

影／退伍情報官淪共諜 高院：領國家俸祿卻沒忠誠

2020-01-14 16:32

花心男友1妻3妾 小5批「1隻鳥捅4個洞」被判拘役

2020-01-14 13:55

疑感情不順 男士官、女兵輕生

2020-01-15 00:41

騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45

參訪後變共諜 還LINE「奪島」戰術給退役軍官

2020-01-14 17:29

新城警分局演練防搶圍捕 「搶匪」員警仆街NG影片暴紅

2020-01-14 17:48

直播主之亂偵結…雄檢起訴連千毅等27人 建請強制工作3年

2020-01-15 12:17

男嬰窒息相驗無外傷 阿公嘆抱到冷冰冰

2020-01-15 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top