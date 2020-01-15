帆宣員工創新公司用老東家技術 竊取營業祕密遭起訴

設備研發製造廠帆宣系統科技公司（6196）前研發經理王耀宗、技術科長余佳益，離職後設立振藤精密公司與轉往芮寶生醫任職的帆宣前設備組長林俊良，利用老東家原始設計圖，並以策展名義借用原型機，拆解後研發相同機器。台北地檢署今依違反營業祕密法將王、余、林，及芮寶經理陳彥良、芮寶生醫公司、振藤精密公司等6人起訴。

帆宣是台灣前三大半導體設備商，四大核心事業群包括代理銷售、工程設計、系統應用及研發製造，在鴻海集團內扮演重要設備供應、系統整合應用，有如「軍火供應」的關鍵性角色。

芮寶生醫是委託帆宣系統設計儀器的合作客戶，主要產品為核酸純化試劑與自動化儀器，銷售到全世界醫院單位、檢驗單位與分生實驗室。

檢方調查，王耀宗及余佳益、林俊良原先都在帆宣系統任職，從2017年起陸續離職。王、余兩人在同年5月成立振藤精密公司，由林俊良擔任董事，且林被芮寶生醫挖角，轉往新公司任職。

2018年8月間，芮寶生醫以參展名義，向帆宣系統借用「檢體萃取儀」，但帆宣發現歸還的儀器有被拆解過的痕跡，且同年10月間，負責製作零件的下游供應商向帆宣系統反映，振藤精密公司向廠商採購與帆宣系統「一模一樣」的零件，由於這種零件只有帆宣專有，直覺有異。

帆宣驚覺林俊良疑似夾帶公司原始設計圖及核心技術至新公司任職，可能導致商業機密外洩，帆宣為控管損失，因而提告。北檢蒐證多時後，去年7月9日指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談林俊良等兩名離職員工到案，複訊後各以5萬元、10萬元交保。

檢方搜索被告住處並查扣手機，發現王、余等人持有帆宣系統儀器的原始設計圖，且從王、余、林等人的手機通訊軟體紀錄，發現3人密集聯繫，向下游廠商採購的零件與帆宣原始設計相同。