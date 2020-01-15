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評／越南、新加坡轉向 圍堵中共新戰略聯盟成形

誰的恐怖份子？蘇萊曼尼之死將引爆美伊大戰？

人夫酗酒長期家暴 持刀掐脖企圖殺死老婆

2020-01-15 11:58聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子和越南籍妻子結婚3年多，反而多次對妻子家暴痛毆，甚至磨刀掐住她脖子恫嚇「要殺死你」，女子嚇到搬離，陳還持刀追到她上班處企圖行凶未得手，案發後因逃逸無蹤遭通緝，法院認為，陳行為令人髮指，判准妻子請求離婚，並單獨行使未成年女兒的親權。

女子控訴，2015年4月20日和丈夫在越南結婚，後來生下1名女兒，但老公酗酒成性，又經常自稱家族有精神病史，動輒對她辱罵、恐嚇，她多次對外求助，也聲請法院核發保護令，但去年4月情緒失控，竟然在家磨刀子，還用手抓住她脖子揚言要殺死她。

她說，那次嚇到不敢繼續住在家，自行到外面租屋再次聲請保護令，但隔沒幾天先生跑到她上班的地方，還拿預藏的刀子要刺殺她，結果行凶未遂逃逸無蹤，從此下落不明，刑事部分目前也由桃園地檢署偵辦中。

女子表示，自己心懷恐懼，和先生的婚姻早已出現重大破綻，陳男行為脫序，包括家暴、殺人未遂等種種，都全無善盡人父之責，靠她獨自扶養女兒，除了向法院訴請離婚，也請求行使女兒的權利義務。

對此，陳男經通知未到庭，也沒提出任何書狀陳述、聲明；法院根據之前核發的保護令、對話，以及相關蒐證的錄音錄影光碟等，認定陳男和妻子在婚姻存續期間，竟然意圖殺害妻子，令人髮指，判准2人離婚，未成年子女的權利義務由女子單獨行使及負擔。

陳男長期對妻子家暴，還磨刀掐住她脖子恫嚇，甚至行凶未遂，妻子訴請離婚獲准。示意圖...
陳男長期對妻子家暴，還磨刀掐住她脖子恫嚇，甚至行凶未遂，妻子訴請離婚獲准。示意圖／ingimage
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離婚婚姻

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