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周玉蔻遭王炳忠指「誹謗慣犯」 她回：邏輯好笑

2020-01-15 11:50聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人周玉蔻在政論節目、臉書上發表新黨發言人王炳忠和王父王進步「幫共產黨發展台灣的組織」等言論，父子認為這讓外人誤解他們有共諜身分、通敵叛國。王炳忠認為自己只是32歲的新黨發言人，周女掌握媒體公器卻未查證，和父親自訴加重誹謗。台北地院判周玉蔻無罪，非公務員洩漏國防以外之秘密罪部分自訴不受理，王姓父子上訴，高院今辯論終結。

王炳忠委任律師陳麗玲當告訴代理人，兩人也分別是這回立法委員選舉新黨不分區名單，但新黨得票率僅1.04%。

王主張，周玉蔻在台北地檢署仍在偵查中時，卻在節目上指控他是共產黨線民、第五縱隊，是中共發展軍事訓練組織，並稱他負責的新中華兒女學會資金來源不明，還說新中華兒女學會與共諜周泓旭計畫有關，影射他是周的共犯。王說，周玉蔻說他父親王進步帳戶有單筆超過500萬元的款項，影射該款用於為中共黨政軍發展組織，是要為中共買通我國軍職、公務人員、刺探機密，有通敵叛國行為，嚴重妨害他名譽。

高院今開庭時並不順利，因台鐵號誌故障大誤點，從桃園北上的陳麗玲遲到，但本件又是自訴案件，審判長告知王「沒有告訴代理人不能開庭」，王只好和周玉蔻先到庭外等待。趕來的陳麗玲表示，王進步的帳戶裡沒有相關美金或500萬元台幣，並稱周玉蔻是「誹謗慣犯」，批評她沒有詳細查證。

周玉蔻反駁自己沒有前科，辯稱「只繳過罰金」，王炳忠直嗆「妳曾遭判刑(應為拘役)，那就是前科」。審判長打圓場，說「刑案資料我們都會查」。

王炳忠質疑，周玉蔻稱2017年12月22日前開始查證，那之前她是如何查證？她的LINE對話紀錄看起來有「A、B」存在，但這A、B是兩個帳號還是同一人？況且「A、B」對周玉蔻詢問「500萬是否交給公務員或軍事人員？」，對方也說「沒有掌握」。王說，周玉蔻以事後的北檢新聞稿為證，但那是事後的事情，他懷疑誹謗的確信為何？更認為起訴書也不代表是真的。

周玉蔻則說，地檢署的起訴書對周泓旭、王進步父子涉案情節都有說明，她如果沒有查證，怎麼會知道這些事？反批王的邏輯「有點好笑」。她說，當時王炳忠自己開直播，造成國內動盪，大家都想知道發生了什麼事，所以她才去打聽內容。

周玉蔻表示，必須保護消息來源「A、B」的身分，兩人真實存在，王也無法舉證「A、B」是假帳號，這自訴案是王進步父子設局的司法案子。

王炳忠希望高院對周玉蔻從重量刑，再次強調她是「誹謗慣犯」，自己只是32歲的政黨發言人，但對方掌握媒體公器與話語權，應盡較高的查證義務。周玉蔻則重申「無罪」。高院定2月12日上午10點宣判。

新黨發言人王炳忠(左圖)自訴媒體人周玉蔻加重誹謗，高等法院今辯論終結。記者王宏舜...
新黨發言人王炳忠(左圖)自訴媒體人周玉蔻加重誹謗，高等法院今辯論終結。記者王宏舜／攝影
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周玉蔻王炳忠新黨

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