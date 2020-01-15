無照牙醫製作假牙牟利101萬 檢罰他支付公庫100萬

無合法牙醫師資格的張男，涉嫌為31名病患進行製作、裝設假牙等醫療行為，共收取101萬元，經警會同衛生局人員前往搜索，查扣牙醫診療台、鑽針、消毒箱及帳冊等物，台中地檢署檢察官張富鈞以他犯後有悔意，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，並向公庫支付100萬元。

檢察官張富鈞表示，我國衛福部早已訂定牙科感染管制措施，提供牙醫院所遵循，而感染管制列為地方衛生局重要督導考核項目，目前高溫高壓清毒已是執行的標準作業流程，且受過專業訓練的牙醫均會主動詢問病人有無B肝、C肝，大幅降低交互感染發生。

張富鈞強調，無照違法執行醫療行為，除行醫資格、能力堪慮，可能致使病患遭受交叉感染，更因未受主管機關監督，無法妥善保護病患權益，對於病患身體健康造成潛在性的危險。

起訴書指出，65歲的張男曾於20年前因違反醫師法被判刑1年4月，獲緩刑3年，又自2019年2月12日起至同年10月1日止，在台中市沙鹿區住處，從事齒模事務，明知自身無合法醫師資格，卻擅自為31位病患進行製作、裝設假牙等醫療行為，共計收費101萬元。