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騎機車闖紅燈拒檢挨罰 夫妻誣告員警吃官司判3月

2020-01-15 10:45聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

李姓女子前年9月間騎機車搭載先生及兒子，行經台南市永康區中華路與中山南路口，紅燈違規左轉，經永康警分局鄭姓員警數次吹哨及揮舞指揮棒示意攔檢，夫妻2人與鄭對看視若無睹騎車離開，事後收到紅單，反咬鄭涉偽造文書，經台南地院審理，調閱員警密錄器畫面後真相大白，夫妻2人共同犯誣告罪，各處3月徒刑，可上訴。

合議庭審酌，夫妻2人僅因交通違規事件有所爭執，竟不思以正確管道救濟，反以誣告承辦員警方式涉犯偽造文書罪嫌，使鄭姓員警陷入遭受刑事訴追的風險，並使檢察官發動偵查，耗費國家司法資源，顯見被告2人犯罪動機、手段非善，且迄今飾詞否認的犯後態度。院方分別量處3月徒刑。

檢方調查，李姓女子前年9月28日上午8時13分騎機車，搭載先生及兒子，沿永康區中華路南向行駛至中山南路口，違規左轉至中山南路外側車道往東行駛，剛好復興派出所鄭姓員警站在中山南路旁發現違規，跨出路緣紅線而站在路外側車道，數次吹哨及揮舞指揮棒，欲攔停機車稽查，李女未停車受檢而騎車離去。鄭對車主李女的先生王姓男子開單告發，包括闖紅燈、不服稽查取締。

未料，夫妻2人反咬鄭一口，辯稱並未拒絕停車受稽查而逃逸，對鄭提出涉犯偽造文書的刑事告訴狀寄送至台南市府，並轉送至警察局。

夫妻2人訊問時表示，鄭並無稽查，卻開出逃逸的交通罰單，要告鄭涉偽造文書。這也使得鄭遭永康分局以涉犯公務員登載不實罪嫌移送台南地檢署偵查，最後獲不起訴處分，檢察官反過頭來偵查起訴兩人誣告。

台南地院審理時，夫妻兩人辯稱，確實均未看到警察攔檢，並無拒絕停車接受稽查而逃逸，捏造事實誣告警員，這與事實認知上有落差，不符合誣告罪要件。

鄭姓員警指出，當天有穿制服及螢光背心，並持有指揮棒並且吹哨示意，請對方車輛停下來受檢，當時中華路的左轉車已經開始移動，對方是紅燈違規左轉，視同闖紅燈，他示意攔查，對方不理會就騎走，所以開了他不服稽查取締及闖紅燈的紅單。

合議庭調閱密錄器錄影畫面，李女騎乘機車搭載先生及兒子在路口左轉；員警見她違規，拿起口哨吹哨警示，並拿起指揮棒，且由路緣紅線標線處往外側車道移動而站立在外側車道上，之後吹哨及揮舞指揮棒，站在李女騎乘機車前，示意她停車。李女正面看警方一眼，先生與警員對看。

錄影畫面當中，夫妻均有面對員警，且看到員警在前方，並未理會而未停車，繼續騎車經過員警所在位置而離去。

案經台南地院審理，調閱員警密錄器畫面後真相大白，夫妻2人共同犯誣告罪，各處3月徒...
案經台南地院審理，調閱員警密錄器畫面後真相大白，夫妻2人共同犯誣告罪，各處3月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
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夫妻偽造文書車道

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