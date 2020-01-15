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花200萬玩手遊「天堂M」 他嫌登入慢告遊戲公司輸了！

2020-01-15 10:10聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

蕭姓男子3年前開始玩「天堂M」手機遊戲，花費逾200萬元儲值買虛擬遊戲幣、道具等，但他控訴遊戲伺服器常壅塞，影響他遊戲的權益，提民事訴訟要求遊戲代理商「遊戲橘子」公司返還價金，並負損害賠償責任，共216萬餘元。台北地方法院駁回他的請求，判遊戲橘子勝訴，可上訴。

蕭提告主張，「遊戲橘子」公司取得「天堂M」的代理權，他2017年12月下載遊戲，並陸續刷卡購買遊戲虛擬貨幣、道具等，花費208萬餘元，另支出手續費、利息費用共4萬餘元。

他同年底登入遊戲時常碰到伺服器壅塞的問題，每次登入需耗費10分至半小時的等待，這種情況長達約半年之久，可見遊戲品質不達應有的標準，依合約可請求返買賣價金。

另外，因為「遊戲橘子」為建置足夠伺服器維持系統穩定度，他多次因為遊戲品質向遊戲公司反應均未獲合理回覆，請求退費也被拒絕，但其他玩家均有成功申請退費，認為遊戲橘子差別待遇，求償10萬元精神慰撫金，共計216萬3619元。

遊戲橘子抗辯，蕭2017年底至2018年12月均有連線登入遊戲，使用遊戲貨幣購買道具、參加抽卡活動等，且蕭申請退費前一天，仍在遊戲中抽卡516次，可見蕭可以正常登入遊戲。

公司認為，蕭所消費的金額，公司均已給付遊戲貨幣給蕭的帳號，認為蕭的請求沒有理由，請法院駁回訴訟。

法院認為，從相關電磁紀錄來看，蕭確實都能使用遊戲貨幣購買寶物、道具、抽卡，也已經消耗170萬的遊戲貨幣，認為蕭主張系統不穩定沒有理由，判遊戲橘子勝訴免賠。

圖為示意圖，非新聞當事者。報系資料照
圖為示意圖，非新聞當事者。報系資料照
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民事訴訟虛擬貨幣

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