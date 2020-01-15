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新竹分署通訊與現場投標雙軌並行 便民政策上路

2020-01-15 09:42聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

法務部行政執行署新竹分署109年2月起新增不動產通訊投標便民政策，2月4日將進行全國123聯合拍賣會，將採取通訊與現場投標並行方式，以便利民眾投標並降低圍標情事，民眾可擇一投標，免去舟車勞頓等不便。

新竹分署的通訊投標專用信箱為「新竹光華街郵局第7號信箱」，要採用通訊投標的民眾可將投標書（連同保證金封存袋）及相關證明文件一起放入信封，貼上填妥的標封，以雙掛號在開標日期前一日（即最晚應寄達日期）前寄到該信箱，完成通訊投標手續。

新竹分署指出，民眾拍賣開標當天得免到拍賣現場，省時又便利。通訊投標如有公告停止拍賣、宣布停止上班或未得標時，分署將於期日後退還保證金，另須提醒通訊投標人，如開標日時不在場者，倘發生出價相同須加價或有其他得補正事項時，則失去加價或補正機會。

另外，新竹分署將於2月4日進行123聯合拍賣，首次採行通訊與現場投標並方式，當日拍賣不動產最為吸睛的是位於竹市中華路二段335號之4層樓透天厝，占地約41.44坪，鄰近新竹火車站，以前曾做為補習班使用，本次進入特減拍程序，已減價數次，價格僅有第一次拍賣底價51.2%，相當優惠，有興趣民眾可至新竹分署官網查詢不動產拍賣訊息。

目前新竹分署已於官網設置不動產通訊投標專區，也同步於FB粉絲團宣導相關訊息，有興趣了解通訊投標相關問題的民眾可上網查看詳細資訊，亦得下載投標書等相關表件供使用。

法務部行政執行署新竹分署109年2月起新增不動產通訊投標便民政策，2月4日將進行...
法務部行政執行署新竹分署109年2月起新增不動產通訊投標便民政策，2月4日將進行全國123聯合拍賣會，將採取通訊與現場投標並行方式，以便利民眾投標並降低圍標情事。圖／新竹分署提供
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