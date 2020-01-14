獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他
本屆總統大選傳出各種拉票手法，高雄檢調獲報總統大選前一天，有IG大頭貼疑為女性的網友涉貼文稱「韓粉」只要不去投票，「我將無償提供一次一定令你難忘的性服務」，昨天傳喚到案才發現帳號的真實身分為張姓男子。張到案辯稱好玩，否認提供性服務，高雄地檢署訊後請回，全案依違反總統副總統選舉罷免法偵辦。
據了解，張姓男子（36歲）從事服務業，平時喜歡打扮女裝，而他貼文後即遭檢調蒐報質疑違反選罷法；在投票日當天，「核能流言終結者」創辦人黃士修另截圖此貼文分享到臉書，還附上相關個資強調「舉發犯罪事實」。目前張姓男子IG已關閉。
張姓男子投票日前一天在IG貼出露腿照，貼文「實在是沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠⋯⋯那就這樣吧！如果你是韓粉（需提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要能1/11不去投票（需將身分證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次一定令你難忘的性服務，你要知道，能拿出來交換的，一定要是最好的。」
張姓男子昨天被通知到案後，他辯稱「只是好玩，不知道這麼嚴重！」並指沒有如貼文所寫的提供任何人性服務；雄檢複訊後將他請回，限制住居。
檢調認為，張姓男子的貼文宣稱若韓粉不去投票，他就提供性服務，類似一般對選民買票後，約定投給特定候選人，只是「不正利益」從金錢變成性服務；全案將深入釐清張是僅貼文，或已與人達成協議、甚至已提供相關性服務。
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