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立委敗選後接台中副市長？顏寬恒這3個字回應

817萬票背後：2020大選的大結構與小事件

參訪後變共諜 還LINE「奪島」戰術給退役軍官

2020-01-14 17:29聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

國防部電訊發展室退役中校邊鵬隨同台北市黃埔四海同心會到中國大陸參訪，結識解放軍大校、福建省人民政府第十一辦公室主任王永旭，王指示邊鵬邀我方人員再度赴陸，邊明知對方是要刺探我軍事機密、找人發展組織，不但沒拒絕，還積極邀約退休軍官前往。邊遭舉發，他因意圖危害國家安全，違反國家安全法，新北地院判6月得易科罰金之刑；他上訴，台灣高等法院今駁回。

王永旭直屬中共人民解放軍總政治部聯絡部聯絡局轄下上海分局，職司對台情報工作，負責蒐集我國軍事情報、策反我國國軍等任務。邊鵬因跟台北市黃埔四海同心會到大陸參訪，與王逐漸熟識。

2015年12月間，邊鵬與退役的空軍737聯隊范姓上校、飛指部顏姓主任又跟著四海同心會前往杭州筧橋航校參訪，王永旭也出席。邊鵬一行人返台後，王永旭即要邊鵬邀約范、顏蓮再度赴陸，2016年8月起，邊鵬積極約這兩人到對岸和王見面。

顏警覺有異而婉拒，范則應邀跟邊鵬赴福州市，與王永旭等中共人民解放軍現役空軍官員「會談」，席間討論我空軍夜間作戰、奪島戰術和空戰演練儀三主題。對方頻刺探范「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間是多少？」，范覺得有鬼，迴避回答，回台後立即向國防部軍事情報局舉發。

高院認為，王永旭的工作是負責蒐集我國軍事情報、策反國軍，任務是諜戰、情報工作，接觸、招攬、吸收的對象多為我國具有軍事、情報工作背景、或具情資聯繫管道、或有軍情人脈關係的人，邊鵬卻力邀范等人到大陸，行前還用LINE傳遞關涉「奪島」等三大主題給范，提供王永旭接觸、拉攏、吸收范的機會，顯有危害國家安全意圖。

邊鵬上訴表示，范是情治單位「細胞」，負責觀察每次聚會兩岸交流現場人等晤談內容，雖有介紹范和王認識，但范之後跟王永旭熱絡聯繫，晤談話題他事先並不知情，只詢問范赴陸的意願，也沒有參加會談，未危害國安。不過高院認為邊的辯詞不可採，應依國安法為大陸地區軍事機關發展組織未遂罪論處。

高院指邊鵬身為退役軍官，領有國家俸祿，卻罔顧對國家應有的忠誠，引薦台灣退役空軍軍官到大陸地區洽談有關軍事機密的事，雖未成功但仍危及國家安全。

邊鵬。本報資料照片
邊鵬。本報資料照片
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