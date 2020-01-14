交保了！孫道存步出看守所 全程不發一語

相關新聞
苗縣南庄鄉長被控當選無效 台中高分院判當選無效定讞2020-01-14 17:07
參訪後變共諜 還LINE「奪島」戰術給退役軍官2020-01-14 17:29
影／退伍情報官淪共諜 高院：領國家俸祿卻沒忠誠2020-01-14 16:32
影／交保了！孫道存侵占案下月辯結 今交3000萬保釋金出獄2020-01-14 15:51
退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月2020-01-14 15:29
二審逆轉！台中高分院判決南庄鄉長當選無效2020-01-14 15:14
投資醫美保證獲利吸金上億 負責人等7人遭起訴2020-01-14 15:10
分屍主嫌從小受虐誓言不要再回監獄 死者家屬認屍痛哭2020-01-14 14:37
為讓國人安心過年 海巡誓師威力大掃蕩2020-01-14 14:34
和小姐吵架遷怒打瞎同事左眼 代價3年刑及賠近500萬2020-01-14 14:23
中影附隨組織案 法官將釐清法條「推定」不當黨產效力2020-01-14 13:56
花心男友1妻3妾 小5批「1隻鳥捅4個洞」被判拘役2020-01-14 13:55
2歲男童關廁所活生生餓死 檢方請求法學教授鑑定2020-01-14 13:33
獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦獲不罰2020-01-14 13:24
她終止72萬多元美容課程 法院判業者應退63萬2020-01-14 13:03
南投鵝肉店食物中毒致30多人不適 負責人遭判拘役55天2020-01-14 13:00
神鬼店員大膽狂偷17萬點數 抓包後得不償失...賠22萬元2020-01-14 12:54
選舉替人測電箱溫度 「不投歹勢」里長當選無效2020-01-14 12:33
情侶相約輕生 他澆熄炭火溺死昏迷女友判關5年2020-01-14 12:29
台中市警務員涉貪起訴 台中市警局：已停職待司法確定2020-01-14 12:17
女子網路熱戀華裔男誤為真愛 被騙26萬愛情一場空2020-01-14 11:56
中市警兩線兩星警務員 向砂石業者收賄70萬被訴2020-01-14 11:36
高雄警員捲包庇賭博電玩 遭控收80萬大逆轉無罪2020-01-14 11:04
司法外交、掃毒成果豐碩 法務部：這五大系統同心2020-01-14 11:01
統促黨員放火燒台灣民政府 李承龍二審改判9月徒刑2020-01-14 10:59
近10年兒少犯罪下降 法務部：毒品犯罪還是關注重點2020-01-14 10:14
掬水軒前董娘漏稅4千萬不歸 台北分署全數追回2020-01-14 09:46
弟動手打傷玷辱弱女 哥氣得大義滅親報警2020-01-14 07:46
病兒打死母親 無期徒刑定讞2020-01-13 23:50
網友惡質留言 王婉諭提告2020-01-13 23:46
天倫牌奏效 孫道存3000萬交保2020-01-13 23:44
害人多坐6天牢 法官移送監院2020-01-13 23:39
戶頭7.5億…他喊沒錢繳稅2020-01-13 23:15
拚到了！孫道存3000萬交保回家過年2020-01-13 19:01
法官鬧失蹤遲交判決害人多關6天 離職仍被送監院2020-01-13 16:34
以陪總統拚外交作答辯 陳慶男拚海科館詐貸案無罪2020-01-13 15:55
蘭嶼運毒案一審判刑過輕 台東地檢署今提上訴2020-01-13 14:59
女韓粉指陳菊貪汙被求償3百萬 她沒現身反告中選會瀆職2020-01-13 14:20
9證人證述性侵女助理 鈕承澤再限制出境8個月2020-01-13 14:16
熱門文章
「要到LINE了」台北空姐下機卻秒裝不認識 他隔天再po文態度逆轉2020-01-14 10:47
資深媒體人病故 前員工按鈴無人回立即報警2020-01-13 19:27
縣府秘書陪傅崐萁謝票 不慎摔落宣傳車送醫急救2020-01-14 13:45
影／工人騎車疑跨越雙黃線 預拌車輾過命喪輪下2020-01-13 20:05
不要說沒提醒你！彰化搶錢冠軍測速桿又轉向了2020-01-14 12:27
鋼鐵韓家軍還沒接受敗選 她按鈴怒告全國選務人員2020-01-13 18:39
超毛！飲料店老闆女兒後方「滿的」 師父驚：無法處理2020-01-13 21:43
2歲男童關廁所活生生餓死 生母與男友遭起訴遺棄致死2020-01-14 10:45
她吃虱目魚粥「驚見黃蟲卵」 網解答：根本賺到2020-01-13 18:15
阿里山公路貨車機車對撞 騎士送醫不治2020-01-13 17:57
退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月2020-01-14 15:29
貨車鐵架沒收起成「移動凶器」刮傷路旁轎車及輪胎2020-01-14 10:18
全職媽媽當外送員 寒冬清晨冒雨送餐讓她超感動2020-01-14 09:41
拚到了！孫道存3000萬交保回家過年2020-01-13 19:01
獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦獲不罰2020-01-14 13:24
留言