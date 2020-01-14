交保了！孫道存步出看守所 全程不發一語

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監服刑，2020年1月1日刑滿；在監期間，又被控侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2000萬元，裁定羈押，他提準抗告，並在重新審理時認罪，最後獲交保機會；孫的親友今天下午到台北地院辦保，他稍早也步出台北看守所，面對媒體詢問，全程不發一語。

北院合議庭裁定交保內容除保釋金3000萬元外，也限制出境8個月，每天還必須到派出所報到。 孫道存戴著口罩和帽子步出台北看守所，面對媒體追問，他全程不發一語。記者陳俊智/攝影 分享 facebook