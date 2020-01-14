影／退伍情報官淪共諜 高院：領國家俸祿卻沒忠誠

國防部電訊發展室退役中校邊鵬與中山科學研究院退役中校林世斌，因安排其它退役將官與大陸黨軍及行政機關人員見面，又趁赴陸機會交付我國公開的國防報告書，新北地方法院依替大陸發展組織未遂罪各判6月徒刑，得易科罰金。邊鵬上訴，高等法院今駁回。

高院發言人王屏夏表示，邊鵬身為退役軍官，領有國家俸祿，卻罔顧對國家應有的忠誠，利用機會引薦台灣退役空軍軍官到大陸地區接洽有關軍事機密的事，雖然沒有成功但仍危及國家安全，一審的判決妥當。邊仍得上訴。

邊鵬1985年從空軍軍官學校畢業，曾任國防部電訊發展室少校特種電譯官、國防部情次室國際情報處國際情報官、聯絡官、空軍航空技術學院後勤官，2010年11月8日退役；林世斌則曾任職聯勤第206號兵工廠、中山科學研究院系統製造中心，2005年2月21日退役。

林世斌在大陸經商認識中國人民解放軍大校、福建省人民政府第十一辦公室主任王永旭，雙方互動良好，而王永旭要求他介紹我國退役軍官，而他認為王永旭有利自己的事業發展，2009、2010年二度以招待食宿費用等方式，帶曾任樂山雷達基地空軍戰管聯隊副參謀長的游姓退役上校到西安、上海旅遊，並安排和王永旭餐敘見面。王永旭向林世斌表示，計畫等游到大陸後再吸收為成員、發展組織，但游心生警覺，沒有再答應前往對岸。

邊鵬則因隨同台北市黃埔四海同心會前往大陸參訪而認識王永旭，他2015年利用赴陸參訪筧橋航校機會，安排空軍737聯隊副聯隊長范姓退役上校和飛指部顏姓主任私下與王永旭見面；隔年，又受王永旭指示邀約范、顏到大陸，但顏拒絕。邊安排范和王永旭等5名解放軍現役空軍官員見面，期間對方除談論我國空軍夜間作戰、奪島戰術及空戰演練儀三主題外，還多次向范刺探「台灣戰機落地後，加油及裝填彈藥後恢復戰備的時間是多少時間？」等軍事機密，范心生警覺迴避作答，之後回台後立即向國防部舉發。